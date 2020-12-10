Королева в шоу "Племя" приняла роды, пила гниль и жила в сарае с духом мертвеца

Певица объяснила свой побег от Тарзана в Африку решением «обнулиться» и… новым проектом на канале «Пятница».

Уходящий 2020-й год выдался сложным для многих. Пандемия коронавируса коснулась практически всех. У Наташи Королевой не только возникли финансовые трудности, из-за которых ей пришлось распустить свой коллектив, но еще и произошел семейный скандал, который стал достоянием общественности. Различные ток-шоу, в которых обсуждалась «измена» Тарзана с молодой актрисой Анастасией Шульженко, настолько выбили Королеву из колеи, что она решила… сбежать в Африку на остров к аборигенам. Правда, произошло это в рамках нового реалити-шоу «Племя», эфиры которого начнутся с 21 декабря на телеканале «Пятница».

Идея нового проекта «Пятницы» заключается в том, чтобы отправить звезд шоу-бизнеса на остров, где им придется выживать в диком племени. Наташа Королева стала первооткрывательницей. Уже известно, что она поселится в племени Бома, проживающем недалеко от африканского острова Занзибар.

Наташа Королева подружилась с аборигенами // фото: Instagram

Каждый новый житель племени должен пройти ритуал посвящения – выпить напиток, сделанный из гнилого авокадо и гнилого манго.

Человек, выпивший эту гремучую смесь, показывает, что он любит природу и ценит ее в любых проявлениях. А в первый день жизни в племени новоиспеченный житель Бомы не должен есть вовсе, чтобы показать свою силу воли. Королёвой придется пройти эти обряды, а взамен научить жителей племени готовить борщ и оливье.

– Должно было произойти какое-то обнуление, поэтому это предложение «Пятницы» поехать жить в племя для меня прозвучало, как спасательный круг, – говорит 47-летняя артистка. – Хотя я понимала, что будет трудно. Но обстоятельства, которые на меня навалились тяжеленным грузом, негативная реакция на мою семейную ситуацию, которая по большому счету никого не должна волновать, кроме моей семьи, все эти суды-пересуды, негатив... у меня появилось огромное количество вопросов, на которые я должна была себе ответить, на все посмотреть со стороны. Реально обнулиться, понять, как жить дальше и как воспринимать мир после того, что сделали с моей семьей на глазах у всех без нашего на то согласия и желания. Просто взяли и устроили линчевание.

Только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь отключить голову и начать жить в другом ритме, – признается певица.

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По словам артистки, на острове ей довелось пройти шаманские обряды и даже принять роды у одной из жительниц племени. Но это не было для нее самыми большими трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться на проекте.

– Самым сложным стало проживание в хижине, которая была мне выделена, – делится Королева. – Мало того, что она сама по себе напоминает захудалый сарай для скота, а не для людей, так еще там умер человек, заболевший малярией. И мне говорили, что его дух остался жить в этой хижине. Но я абстрагировалась и приняла это. Даже потом грустно было прощаться с этим жильем.