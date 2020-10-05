"Тарзан менял подо мной судна": Королева разрыдалась от своей немощности

Певица впервые рассказала об испытаниях, после которых перестала ревновать супруга к другим женщинам. Тарзан спас ей жизнь.

Практически месяц весь российский шоу-бизнес «стоит на ушах» из-за громкого скандала в семье Наташи Королевой. Муж артистки Сергей Глушко публично признался, что изменил ей с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко. В то время, когда федеральные каналы вовсю обсуждали эту ситуацию, а Шульженко рассказывала все подробности романа с Тарзаном, сама Королева отмалчивалась.

Наконец Наташа решила прервать молчание и дала первое интервью на эту тему Ксении Собчак, в котором поведала, чем ее неверный муж заслужил прощения.

По словам певицы, Анастасия Шульженко – не единственная девушка, которая за 20 лет их совместной жизни с Тарзаном рассказала о связи с ним. Просто впервые это все попало в прессу. Королева на этих дам давно не обращает внимания. И хоть в интиме с Шульженко Глушко признался лично, жена его все равно простила.

– Это не измена, а подстава, – высказала свое мнение 47-летняя Наташа на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!». – Он по глупости попал в эту ситуацию. Развели! Надо было девочек отправлять, а он просто нюх потерял. Но я точно знаю, что это была одноразовая связь. Я со своим мужем 20 лет живу и в курсе всех его возможностей, хотений, желаний.

В какой-то момент Королева не смогла сдержать слез и рассказала о болезненном эпизоде своей жизни, во время которого ее муж показал свою истинную любовь.

– Был у нас такой момент. Я чуть не погибла, – произнесла плачущая звезда. – Меня выбросил катер. Вот после этой аварии так называемой я поняла, что Серега – это тот человек, который будет до последнего рядом.

Потому что, как он меня спасал, как он со мной трое суток находился в реанимации – менял мне судна, мыл меня… У меня были очень сильные удары, меня выкинуло прямо из лодки. Он меня вытаскивал со дна, откачивал.

Это был переломный момент в наших отношениях, – призналась певица. – После этого ни о какой ревности, ни о каких претензиях друг к другу речи быть не могло.