Роза Сябитова раскрыла свое главное новогоднее желание

Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, как и с кем будет встречать праздник.

В этом году в жизни главной свахи страны произошло радостное событие: она выдала замуж свою 28-летнюю дочь Ксению. У Сябитовой также есть сын Денис, и Роза призналась в интервью Sobesednik.ru, что Новый год она будет отмечать вместе с семьей.

– Почему-то все забыли важную вещь: Новый год – это семейный праздник, встречать его нужно дома, – делится телеведущая. – У меня возникает вопрос: с каких это пор нам стало скучно дома? Новогодние праздники – хорошее время, чтобы получше узнать своих близких, поблагодарить друг друга.

Как провести это время весело? Если есть дети – отлично! Значит, елка будет не в саду, а дома. Шейте костюмы, пусть папа Дедом Морозом оденется. Каждая семья должна придумать что-то свое, можно даже создать свою традицию.

Роза Сябитова не собирается проводить несколько часов у плиты 30 и 31 декабря, чтобы готовить угощения, которые порадуют ее близких. Ведущая нашла другой способ решить проблему новогоднего стола.

Сябитова встретит Новый год с сыном Денисом и дочкой Ксенией

– Как татарская женщина, которая всегда праздники встречает в семье, скажу, что сейчас есть хорошая возможность совместить приятное с полезным, – делится Роза.

Я тут посчитала, что заказать еду из ресторана обходится в ту же сумму, как если бы я покупала продукты и готовила их сама, – утверждает Сябитова. – Пусть женщины расслабятся, накрасятся, оденутся красиво и бодрыми вступят в 2021 год.

Никаких путешествий во время новогодних каникул телеведущая не планирует из-за пандемии коронавируса. Роза Сябитова призналась, что очень боится заболеть COVID-19.

– Я с начала самоизоляции поняла, что уже два года так живу, – говорит сваха. – Построила у себя дома все необходимое, работаю на удаленке. Сама я редко куда хожу, если говорить о театрах или походах в гости.