Роза Сябитова: Своих внуков буду скрывать!

В семье телеведущей недавно произошло радостное событие. Звезда программы «Давай поженимся» выдала замуж свою 28-летнюю дочь Ксению. Теперь Роза Сябитова мечтает женить сына Дениса и понянчить внуков. О том, когда в семье планируется прибавление, сваха рассказала в интервью нашему корреспонденту.

Стоит отметить, что свадьба Ксении Сябитовой и ее избранника Максима для общественности произошла неожиданно. Еще несколько месяцев назад звездная наследница рассказывала нам, что она не видит смысла в штампе в паспорте.

– Замуж я не хочу вообще. Мне это неинтересно, – откровенничала Ксения с нашим корреспондентом. – Тем более не хочу роскошную свадьбу. Самый лучший вариант – тихонько расписаться в загсе, собрать чемоданы, сесть в самолет и улететь на две недели в свадебное путешествие.

По словам самой Розы Сябитовой, ее дочь давно планировала торжество и просто не хотела заранее говорить об этом из-за некоторых опасений.

– В нашей семье есть такая особенность – мы всегда боимся что-то сглазить, – поясняет 58-летняя телезвезда. – Рассказывать о своей личной жизни и личной жизни детей – одна из составляющих звездного существования, но мы намеренно рассказали о свадьбе Ксении только тогда, когда все произошло. Так же я планирую поступить и с будущими внуками, когда они появятся. Уверяю вас, что до того момента, пока им не исполнится по три года, их никто даже не увидит. Дело в том, что, когда я сама еще была молодая и у меня только родились дети, я часто замечала одну неприятную вещь. Своих детей я всегда баловала, и они у меня выглядели как картинки, неважно, сколько я при этом зарабатывала. Как только я выходила с дочерью или сыном на улицу, обязательно какая-нибудь сволочь говорила: «Ой, какой у вас замечательный ребенок!» И после этих слов у меня дитё, извините, дристало неделю. Впоследствии, чтобы подобного не происходило, я начала перед выходом на улицу мазать детей зеленкой. После этого все, кто заглядывал в коляску, просто тактично молчали, но зато мой ребенок был здоров. Поэтому, чтобы не заниматься такой ерундой, внуков я показывать никому не стану. Буду только рассказывать, какие они у меня замечательные.

Ксюша будет очень хорошей мамой, – уверена будущая бабушка. – И к замужеству она была полностью готова. Во время пандемии они с Максимом три месяца находились перед моими глазами – жили в нашем родовом имении. Так вот, им вообще не было скучно друг с другом. То, что они поженились, было закономерно. То же самое будет и относительно будущего ребенка. Ксения с большим трепетом относится к своему здоровью, думает о детях. Поэтому в этом плане я даже не напрягаюсь и не спрашиваю дочь: «Ну когда уже будут внуки?!» Я просто знаю, что вот-вот все случится.

Помимо дочери, у Розы Сябитовой есть 30-летний сын Денис, который до недавнего времени был единственным мужчиной в семье.

– Мы всегда к Денису трепетно относились, – продолжает Сябитова. – И первое, Максим сделал, решив жениться на Ксении – попросил ее руки и сердца у брата. Кстати, Максим – копия моего сына. А Денис в свою очередь – вылитый мой муж (первый супруг Розы Сябитовой умер от инфаркта в 1993 г. – Ред.). Да и по характеру они все похожи.

Хоть Денис еще не женат, сваха и его не донимает вопросами о внуках. Сын уже озвучил год, в котором у него появится ребенок.

– Я как родитель влияю на своих детей и делаю это виртуозно, – уверяет Роза. – Они этого даже не замечают и думают, что сами до всего додумываются. Периодически мы с сыном рассуждаем о семейной жизни. Так вот, он мне еще в 19 лет сказал, что, пока не приведет в дом девушку и не скажет: «Это моя невеста», мне даже не стоит переживать. Зато недавно сказал: «Когда мне будет 35 лет, у тебя обязательно будет внук или внучка от меня!» Сейчас ему 30, так что несколько лет можно к нему с этим вопросом и не подходить.