Жених бросил Розу Сябитову из-за 30 тысяч рублей

В семье Розы Сябитовой недавно произошло радостное событие. Главная сваха России выдала замуж 28-летнию дочь Ксению. Однако сама теледива, ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале», вот уже 9 лет ни с кем не связана брачными узами. Корреспондент Sobesednik.ru поинтересовалась у звезды, кем сейчас занято ее сердце.

Первый брак Розы Сябитовой продлился 10 лет, именно благодаря этому союзу на свет появились двое ее детей – сын Денис и дочь Ксения.

– Когда я выходила замуж в первый раз, думала, что мы проживем с мужем всю жизнь – вместе воспитаем детей, встретим старость, дождемся внуков… но, к сожалению, нас ждал другой сценарий – муж умер (у мужчины случился инфаркт. – Прим. Sobesednik.ru), – вздыхает 58-летняя сваха.

Со своим вторым мужем Сябитова познакомилась на съемках программы «Давай поженимся». Но этот брак просуществовал всего три года. После этого у свахи были попытки построить крепкие отношения, но они ей выходили боком.

– Однажды на съемках «Давай поженимся» я обратила внимание на хорошего мужчину. Он был немного младше меня, – продолжает Роза. – Он мне приглянулся, потому что я люблю мужчин простых профессий – военный, пожарный, врач, учитель… Он был из Сибири, у него была своя лесопилка и гостиница для дальнобойщиков. Сам из себя весь такой брутальный, здоровый. Но в итоге этот мужчина не выдержал испытания славой.

Я собиралась приехать к нему на Новый год, но перед этим улетела на два дня в командировку. Прилетаю, а мне пресса прямо в аэропорту сообщает: «Роза Раифовна, а вас бросили!» Я ему позвонила, и он мне объясняет: «На меня вышло очень известное издание и предложило мне 30 тысяч рублей, чтобы я так сказал». Я говорю: «Ну ты идиот! Сказал бы, что тебе нужны деньги, я бы сама тебе такой пиар устроила, что ты бы еще больше заработал!»

Сейчас я вообще не обращаю внимания на мужчин, которые приходят на «Давай поженимся». Не интересуют даже никакие кубики на прессе. Возможно, мы с Гузеевой уже просто на них насмотрелись, не знаю. За 12 лет существования программы на съемках у меня сердце екнуло только два раза, хоть красавцы разные приходили.

Несколько лет назад у Сябитовой были отношения с мужчиной по имени Ринат. Он приехал с Кипра. Но этот избранник звезды не выдержал испытания расстоянием.

– В итоге он женился на молодой девушке, – откровенничает Роза. – Это закономерный результат. Если ты мужчину оставляешь без присмотра, так оно и происходит. Мужчине женщина нужна постоянно, а я этого дать не могу. Отношения на расстоянии – это хорошо, но они всегда с плохим концом.

Сейчас у Розы Сябитовой бурного романа нет, но она к нему и не стремится. И уж тем более звезда не мечтает о штампе в паспорте.

– Каждый возраст имеет свой кодекс, – объясняет Роза. – Сейчас уже нет никакого смысла выходить замуж. Наступил прекрасный период, когда я могу заниматься собой и всем, что мне нравится – карьерой, детьми. Могу осуществлять свои мечты. Стариться рядом с кем-то только ради того, чтобы все вокруг успокоились, я не буду. Мужчина требует к себе повышенного внимания, любви. На это нужно много времени, а у меня его нет. К тому же сразу возникают юридические моменты.

Я не хочу ни с кем ничего объединять, планировать совместных детей. Зачем мне это все на старости лет, когда и так все прекрасно?!

Но это не означает, что я сейчас без мужчины, – признается Роза Сябитова. – Скажем так, у меня есть с кем посудачить по поводу пандемии. Этот мужчина – мой старый знакомый, живет в Москве. Но мы с ним не переходим на этап «пара»: если нужно, созвонимся, потрындим – вот и все!