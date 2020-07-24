Охранник грубо выгнал Розу Сябитову из ЗАГСа на свадьбе ее же дочери

В жизни Розы Сябитовой случилось знаменательное событие. Главная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся» («Первый канал») выдала замуж свою 28-летнюю дочь Ксению. Зятем Сябитовой стал 33-летний инженер Максим Шевченко.

Для Ксении нынешний брак – второй по счету. Несколько лет назад зарегистрировала свои отношения с юристом Андреем Снетковым. Однако семейная жизнь оказалась недолгой: спустя пару месяцев влюбленные расстались. Роза надеется, что на сей раз все будет по-другому.

– Какие эмоции может испытывать мама, которая выдала замуж дочь? – спрашивает Роза. - Абсолютное счастье и щенячий восторг! Дай Бог, чтобы у них все сложилось и все было хорошо. Как сказал мне охранник в Грибоедовском ЗАГСе: «Чтобы больше я вас здесь не видел!» Если только на регистрации детей. Я надеюсь, так и будет.

О внуках Сябитова мечтает давно. Но не настаивает.

– Я не отношусь к матерям, которые выносят мозг и выклевывают своим печень вопросом «Когда будут внуки?» – продолжает Роза. – Когда Господь даст, тогда и родятся мои внуки. Причем, в том количестве, в котором решил Бог. Я уже готова стать бабушкой: для меня это не станет неожиданностью.

Моя дочь сейчас счастлива, – продолжает Роза. – Все видят ее счастливые глаза, замечают, как Максим ее любит, радует, балует. Мне мой зять нравится. Он на ерунду не разменивается. Максим похож на меня. Сам всего достигает в этой жизни: приехал в Москву, без помощи и поддержки получил образование, сейчас строит карьеру. Мой зять – интеллектуал!