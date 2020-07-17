"Никакого сожительства!" Роза Сябитова рассказала, как быстро выйти замуж

58-летняя телесваха поделилась секретом быстрого создания семьи. По ее словам, женщинам нужно присматриваться исключительно к тем мужчинам, которые недавно развелись.

Свою позицию Сябитова объясняет просто: за время брака мужчина привыкает быть с кем-то, ему так удобно и спокойно, вот почему после развода он неосознанно пытается найти подобные комфортные отношения. Мужчины обычно с трудом переживают одиночество, им нужен партнер.

Правда действовать нужно быстро и «брать» в оборот мужчину, который разведен не дольше года. Иначе он почувствует вкус к свободной жизни и перейдет в разряд закоренелых холостяков.

– Разведённый мужчина психологически стремится вернуться к «известному» ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему, – сообщила Сябитова в своем блоге в Instagram. – Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведённым мужчиной. И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте.

Чтобы выбрать достойного кандидата, встречаться нужно сразу с… тремя мужчинами одновременно. Так шанс получить предложение руки и сердца утраивается, а вы уже не выглядите как женщина, цепляющаяся за свой последний шанс.

– Эта теория подтверждает другое важное правило. Мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней, – поясняет телесваха.

Также Сябитова советует женщинам не открывать все свои секреты в первые месяцы знакомства. Это, по ее мнению , – главная ошибка многих невест.

– Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! – рекомендует ведущая «Давай поженимся» («Первый канал»). – Ещё не время раскрываться.