Роза Сябитова рассказала о новом зяте: "Максим-клон моего сына"

Главная телесваха нашей страны Роза Сябитова поделилась с Sobesednik.ru впечатлениями от нового ухажера своей дочери. Прошлый брак Ксении с юристом Андреем Снетковым продлился всего месяц.

« Бывший зять хотел сразу стать юристом Президента»

– Наша проблема – это проблема всех звездных пар. Она заключается в том, что молодые не могут пройти одну из самых сложных историй – историю неравного брака, проверку деньгами, – утверждает Сябитова. – Я не могу ненавидеть своего предыдущего зятя, потому что он молодой. Когда приходят шальные деньги – мало кто справляется. Здесь та же история. Мальчик хороший, у меня нет к нему претензий с точки зрения того, что он корыстно женился на моей дочери. У него крышу снесло оттого, что на их свадьбе были именитые люди, что женился на звездной девушке. Такое есть. Я не могу сказать, что он хитрый или прозорливый, обычный парень. У него мозгов просто не хватило все обдумать, проанализировать и делать дальше счастливой свою жену. Все бы у него было, но не сразу, как ему того хотелось. Женился же он сам, по собственной воле.

Я тоже не безбашенная мать, которая непонятно за кого отдаст свою дочь, свое сокровище. Он был искренним в своем выборе, но он ее не любил, он не мог ее любить, дочь была целомудренная, они только за ручку ходили, там не было никакого постельного варианта до свадьбы. Так раньше замуж выходили. Здесь проблема только в том, что ему всего хотелось сразу. Ему показалось, что если все так круто складывается, сама Малышева дарит ему Мерседес, тогда нужно быть как минимум юристом Президента. Очнись, сынок! Я все понимаю, но.. У нас так герои на программе себя ведут, им кажется, что это они такие крутые. Начинают что-то из себя строить, вести себя по-хамски с нашими стилистами, визажистами, на нас бросаются – потому что сорвало крышу. Да, о них поговорят неделю в их селе, а потом забудут. Это не они такие крутые, а им просто повезло.

– Как вы поддерживали дочь?

– Говорила ей, что она не виновата и дело не в ней. Я Ксении постоянно это объясняла нежно, со слезами, ведь для нее развод стал большим ударом. Она же ничего такого не сделала, она и не успела бы. Как любая девушка, причину она искала в себе. В таких ситуациях нужно быть рядом, поплакать вместе и отвлечь. Я делала все, пока она внутренне не успокоилась, это сразу видно.

Второе: я очень боялась, чтобы она не перестала доверять мужчинам. Мы общались с моими друзьями, семейными парами, я ей показывала примеры, что так случается. Если тебя один раз обманули на рынке, это же не значит, что теперь на рынок никогда не пойдешь. Да, теперь будешь осмотрительнее, но к мужчинам это не имеет никакого отношения. Ее брат, мой сын, к примеру, он вообще другой. Мужчинам нужно доверять, ведь семья строится на доверии. Мои дети знают: что бы ни случилось, они для меня на первом месте, я всегда буду рядом.

« Вижу дочь телеведущей»

– Чем сейчас занимается Ксения?

– Ксения сейчас мой директор. У нее образование покруче, чем у меня, она умнее меня, Ксения телевизионная до мозга костей, она знает всю эту кухню. У нее первое образование – психологическое, второе – школа радио и телевидения «Останкино». Я ее не вижу в будущем своим директором, она – телеведущая. Ко всему прочему, она современна по сравнению со мной, понимает блогеров, с которыми мне лично тяжело.

– В прессе говорят о молодом человеке вашей дочери.

– С Максимом они вместе уже два года, у них все хорошо. Он мне нравится, с предыдущим зятем их нельзя сравнивать. Они – разные абсолютно. Мне Максим чем нравится – он абсолютный клон моего сына и моего мужа, отца Ксении, один в один. Семейный сценарий продолжается, и это правильно. Ксюша мало знала своего отца, но я всегда ей и брату рассказывала о нем, они выросли с именем отца. Я и замуж не выходила, потому отчимов может быть много, а отец один.

Ксения с Максимом живут отдельно от нас, год они встречались, а потом решили жить вместе. Я поддержала их в этом решении. Я все сделала для того, чтобы у детей были свои квартиры. У меня такой роскоши не было, спасибо родителям за это, ведь я с самого рождения детей думала о том, как обеспечить их жилплощадью.

– Кто Максим по профессии?

– Максим – руководитель лаборатории, где занимаются серьезными вещами. Это закрытое учреждение. Он делает много важного для нашей страны.

– О свадьбе уже думают?

– Как только решат, я с вами обязательно поделюсь.