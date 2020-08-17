"Какой секс? Жрать было нечего!": Роза Сябитова десять лет жила без интима

Ведущая программы «Давай поженимся» («Первый канал») раскритиковала новый роман скандального блогера Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее же дне рождения в бассейне с сухим льдом, и рассказала Sobesednik.ru, как она сама жила после смерти супруга.

Недавно Диденко представила подписчикам своего нового молодого человека. Лицо избранника она тщательно скрывает, но мужчина рядом с ней и на фото, и на многочисленных видео, которые блогер выкладывает в Instagram. Подписчики Кати усомнились в ее любви к погибшему супругу, ведь почти сразу же после трагедии девушка вместо того, чтобы оплакивать мужа, бросилась делать себе грудь, корректировать увеличенные губы. А теперь Екатерина и вовсе наслаждается новыми отношениями, словно напоказ. По ее словам, она «просто продолжает жить», но Диденко не устают упрекать, ведь со дня смерти ее супруга не прошло и полугода...

Екатерина Диденко // Фото: кадр из шоу "Пусть говорят"

Своим мнением о новых отношениях Диденко с нами поделилась главная сваха страны Роза Сябитова.

– Современной молодежи кажется, что все, что было до них, не работает. Но они ошибаются. В любой религии существуют ритуалы, свои правила, в том числе там сказано, сколько нужно носить траур. Кроме того, человек принадлежит не только к определенной религии, но и к социуму, а социум в большей степени руководствуется этими правилами.

Если вы хотите наплевать на правила и на систему, тогда не обижайтесь, что вас будут «клевать». Молодые думают, что они живут, как хотят, но так не будет. Отправляйтесь тогда на необитаемый остров или в космос, – говорит Роза.

В данном случае девушка психологически еще не готова, она не может построить здоровые отношения, – уверена Сябитова. – А мужчина, который ведется на такую женщину… я бы задала вопрос, что это за мужчина такой. Если он не собирается жениться на ней в будущем, то ему плевать, держит она траур или нет. Но относительно серьезных отношений – это бесперспективная ситуация.

– А сколько вы соблюдали траур?

– Я держала траур год. Но я не большинство, и для меня траур по мужу сопровождался не моим горем, а тем, что дети потеряли отца. Я и замуж снова не выходила, пока не поставила их на ноги.

Отец – величина постоянная, отчим – переменная. Я не хотела подвергать своих детей риску, ведь проблема отчимов и пасынков или падчериц всегда актуальна, – признается телеведущая.

Да, у меня был мужчина. Молодое тело требовало, но я это делала тихо, чтобы, не дай Бог, дети не узнали. Да и появился он только через десять лет после смерти мужа.

– Десять лет без отношений?!

– Это были 1990-е. Какой секс?! Тут жрать нечего было, на четырех работах пахала, а ночью мыла полы в метро. Какой тут мужчина?!

Когда я смотрю на блогеров, вспоминаю ток-шоу «Окна», – продолжает Роза. – Все это давно уже придумано. И наше поколение тоже всякое вытворяло, и похлеще сегодняшнего, но мы это делали за закрытыми дверями.

Главное, чтобы вам потом стыдно не было, из интернета вы ничего не удалите, – предупреждает Сябитова. – Нам в этом отношении повезло, мы «причесали» свое прошлое. А ваши дети все это увидят и спросят с вас. Эта девушка (Диденко. – Прим. Sobesednik.ru) скорее всего не включает мозг. Пусть ее родители себе двойки ставят, не воспитали правильно дочь. Это не ее вина – это ее беда.