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Слезы капали за деньги: назван гонорар Диденко в "Пусть говорят"

Шоу-бизнес
15:31, 03 марта 2020

Екатерина диденко / youtube / кадр из передачи «Пусть говорят»
Екатерина диденко / youtube / кадр из передачи «Пусть говорят»

2 марта в телеэфир вышли сразу две программы, в которых обсуждалась скандальная история блогера-миллионника Екатерины Диденко. Sobesednik.ru узнал, во сколько обошлось Дмитрию Борисову ее участие в шоу.

«Аптечная Ревизорро», которую затравили в интернете, обвиняя в хайпе и отсутствии уважения к памяти погибших на ее дне рождения в банном комплексе, пришла на «Пусть говорят», чтобы в подробностях рассказать о смерти трех человек, в том числе ее мужа Валентина. А на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» пожаловали друзья девушки – им на смертельной вечеринке посчастливилось остаться в живых. 

Sobesednik.ru удалось связаться с человеком, который присутствовал на съемках «Пусть говорят» с участием Екатерины и узнать инсайдерскую информацию из первых уст. Как оказалось, Диденко получила кругленькую сумму за рассказ о событиях того злополучного вечера.

«За участие в шоу Диденко попросила полтора миллиона рублей»

– За участие Екатерины в телепроекте боролись два канала – «Первый» и «Россия 1», – сказал наш источник, пожелавший остаться неизвестным. – Но редакторы «Первого» успели быстрее. Они приехали по адресу, где проживает Диденко, и уговорили приехать на съемки. Блогер назвала сумму за свое участие в шоу – полтора миллиона рублей. Редакторам удалось сбить цену до 1,4 миллиона, но все равно для проекта это очень большая цифра. Обычно за такие эксклюзивы платят до миллиона, миллион – это потолок. До Кати только Эммануилу Виторгану заплатили больше этой цифры – миллион восемьсот. Несмотря на большой гонорар, Екатерина долго не хотела выходить к зрителям в студию, редакторам и психологам, которых предоставили ей на «Пусть говорят», пришлось и там ее уламывать. Съемка должна была начаться в 18:00, но мотор задержали до 21:00. Однако на самом эфире Катя вела себя спокойно, истерик у нее особо не было. После этих съемок она хотела пойти заработать денег еще и у Малахова, но так как «Первый» настоял на том, чтобы она подписала контракт на эксклюзив, ей этого сделать не удалось.

Екатерина Диденко / instagram.com

Рустам Солнцев: «Я грущу по Диденко больше, чем она по своему мужу»

Поведение Екатерины Диденко, которая «горюет напоказ», продолжает вызывать жаркие споры. Бывший участник телепроекта «Дом-2», а ныне блогер и шоумен Рустам Солнцев заявил нам, что считает поведение девушки после потери мужа неадекватным. По мнению Солнцева, убитая горем вдова не должна была соглашаться на участие в съемках телешоу.

– Любой психолог или психиатр может сказать, что человек сейчас находится в шоке, сам за себя не отвечает, ему тяжело, и на почве этого он может всем этим заниматься (ходить по телешоу и активно постить видео в соцсетях. – Авт.), – говорит 43-летний Рустам. – Я понимаю, что это может происходить в первый день, но потом же ты уже приходишь в себя, начинаешь что-то анализировать. Рядом с ней же находятся близкие люди. Они что, не могут ее предостеречь от того, чтобы она не превращала трагедию в цирк?! То, что эта Диденко пошла на телешоу, прямо жесть какая-то! На ее месте я бы спрятался на время, попросил бы у всех прощения. А у нее все на продажу! Муж умер, а ты сидишь в программе! Детка! Ну можно же сказать: «Ребята, дайте мне в себя прийти!» Пусть хоть в голове все встанет на свои места!

Рустам Солнцев // фото: Global Look Press

Узнав от нас о том, что Екатерина Диденко, помимо походов на телевидение, продолжает рассказывать о своем горе в соцсети и набирать новые сотни тысяч подписчиков, Солнцев просто взорвался от возмущения.

– Вот это поворот! – воскликнул Рустам. – Она что, ждала, что ли, этого момента? Это называется: «Девчонка к успеху шла!» Слава Богу, что я на ее страничку не захожу, а так бы я ей там такого бы написал…

Солнцев отказывается верить, что миллионная аудитория Диденко живая. Шоумен считает: Екатерина накручивает подписчиков.

– Я думаю, что у нее был фейковый миллион подписчиков, так как до гибели людей на ее дне рождения Диденко вообще толком никто не знал, – рассуждает Солнцев. – Мне кажется, я скорблю и грущу по ней больше, чем она по своему мужу!

Рубрика: Шоу-бизнес

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Екатерина диденко / youtube / кадр из передачи «Пусть говорят»

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