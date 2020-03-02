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"Омерзительно!": Малышева высказалась о трагедии аптечной блогерши Диденко

Общество
19:33, 02 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Аптечный» блогер Екатерина Диденко, на вечеринке в честь дня рождения которой погибло трое человек, стала объектом настоящей травли.

Вместо слов сочувствия пользователи интернета пишут в адрес девушки гневные комментарии и обвиняют ее в «хайпе» на смерти супруга. Корреспондент Sobesednik.ru выяснила, что по этому поводу думает певец и шоу-бизнесовый блогер Юрий Лоза, а так же главный теледоктор России Елена Малышева.

Напомним, что трагедия произошла в банном комплексе. На вечеринке присутствовало 18 гостей. В качестве сюрприза для именинницы было привезено 25 кг сухого льда, который в последствии был брошен в бассейн. После попадания твердого диоксида углерода CO2 в воду началась химическая реакция. Двое гостей скончались от отека легких в течение часа, а муж именинницы умер в реанимации.

Екатерина Диденко / instagram.com

Парадокс ситуации заключается в том, что Екатерина Диденко позиционирует себя в интернете как профессиональный провизор, дающий советы по поводу медицинских  препаратов.

– Эти блогеры не врубаются ни в химию, ни в физику, ни во что, – говорит 66-летний певец Юрий Лоза. – Хочется дать всем людям простой совет: доверяйте профессионалам! Вот я, например, никогда не буду писать о том, чего не знаю. В моих публикациях вы не найдете ничего, например, о ботанике или о том, как размножаются киты. Люди, которые об этом пишут в интернете, в основном являются никем в этой области.

Екатерину Диденко затравили в сети также за то, что после трагедии она стала выкладывать видео в интернете и согласилась участвовать сразу в двух ток-шоу – «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир». Спустя двое суток после смерти мужа блогер набрала более полумиллиона подписчиков на своей страничке, за что ее обвинили еще и в «хайпе» на костях.

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева возмущена таким бездушием пользователей интернета:

– Я не знаю, какие советы дает эта блогер в интернете, – говорит теледоктор. – Но даже если это самый плохой человек на свете, речь идет о том, что погибли близкие ей люди. Поэтому то, что вы меня об этом всем спрашиваете сегодня, просто омерзительно!

Рубрика: Общество

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