Позор! Светлану Лободу обвинили в плагиате скандального номера в ванной (видео)

38-летняя певица Светлана Лобода оказалась в центре двойного скандала. Сначала она демонстративно покинула площадку «Золотого граммофона», отказавшись показывать свой акробатический этюд с ванной. Певица тогда объяснила это тем, что незадолго до нее в программе концерта был еще один номер с ванной в исполнении певицы Марии Крамбрери. Светлана заявила: она с командой долго работала над номером, чтобы показать профессиональное шоу, но организаторы концерта не пошли ей навстречу и не «развели» в сетке два похожих выступления.

Но на этом скандал не закончился. Об эффектном номере Лободы прознали во всем мире. Даже в Бейруте, где, как выяснилось, похожий номер давно показывают в одном из местных баров под названием SKYBAR.

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Хореограф оригинального номера выложил в Сеть свое видео и возмутился вслух: «Позор! Посмотрите номер Светланы Лободы! Ее хореограф решил украсть мою хореографию для SKYBAR Beirut и присвоить ее себе для церемонии награждения в Москве! Первое видео – наших танцоров на SKYBAR. Второе – украденная хореография в исполнении @lobodaofficial со СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ».

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Неизвестно, знала ли Лобода о том, что исполняет «украденный» танцевальный номер. Скорее всего, нет. Иначе не стала бы звезда раздувать такой большой шум вокруг него. Но факт плагиата, похоже, налицо. Быть может, хотя бы этот конфликт Светлане Лободе удастся урегулировать мирным путем без судов и публичных разборок.