"Стрёмные ноги!": громадные ступни Лободы ужаснули поклонников

Подписчики предположили, что певица Светлана Лобода носит обувь… 48 размера!

На днях звезда поделилась в Instagram вечерним фото на море. Певица позирует в коротком платье и в туфлях на высоком каблуке.

«Как хорошо этим вечером у моря; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом...» – подписала снимок Лобода.

И пока одни гадали, кого хочет видеть рядом секс-символ российской эстрады, другие стали критиковать ноги Лободы, а точнее размер стопы.

«Какой же огромный размер ступни! Пипец какие ноги стрёмные!» – ужаснулись фолловеры.

«Босоножек на размер меньше не было?» – издевались над звездой пользователи.

«48-й, что ли?» – недоумевали поклонники.

Защитники Лободы взялись растолковывать хейтерам про ракурс и особенности камер телефонов.

«Эх, этот широкоугольный объектив...», – намекнул один из подписчиков на то, что все звезды, увлекающиеся ретушированием кадров в фотошопе, оправдываются именно спецификой камер мобильных телефонов последних моделей.

На него уже грешили после неудачной обработки фото Виктория Боня, которую обвиняли, что для визуального удлинения коротких ног она приспускала сапоги, лежа в бахче, и Яна Рудковская, у которой часто «плывет» фон.

Не понятно только, зачем эти уловки нужны Светлане, которая обладает реальными впечатляющими формами и пропорциями. Может, действительно подвели босоножки с чужой ступни?