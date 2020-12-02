Брака уже не было: вскрылись новые детали отношений Колтового и Климовой

Вот уже почти месяц прошел со дня трагической гибели телеведущего Александра Колтового во время крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. В этой катастрофе погиб не только ведущий телеканала НТВ, но и его знакомая Наталья Климова, персона которой вызвала столь серьезный ажиотаж во многих СМИ. Дело в том, что в первые часы после падения воздушного судна в окрестностях Люберец пресса сообщила о том, что вместе с телеведущим погибла его супруга. Лишь позднее выяснилось, что на борту с Колтовым находилась совершенно другая женщина.

Вообще, история появления никому не известной банковской работницы и бывшей супруги олигарха Натальи Климовой в самолете телеведущего уже успела обрасти целым ворохом сплетен и слухов. Так, если многие коллеги Александра изначально высказывались, что женщина могла оказаться в его самолете исключительно по той причине, что сам телеведущий был человеком открытым и довольно общительным, то позднее ситуация приобрела несколько иной оборот. Чего стоят рассказы о том, что свою спутницу Колтовой в шутку представлял супругой, более того, в подобном статусе она якобы была записана в полетном журнале, что и могло послужить основой для заявлений, дескать вместе с Александром Колтовым на том злосчастном самолете летела его супруга.

Теперь же СМИ стало известно о других событиях, предшествовавших этому трагическому происшествию, а также о новых подробностях из личной жизни популярного телеведущего и медиаменеджера. Как пишет «Московский комсомолец», незадолго до аварии журналист и вовсе развелся со своей законной супругой и даже успел организовать знакомство дочери с детьми своей новой возлюбленной.

Информацию о разводе журналисты обнаружили на сайте одного из судов. По их данным, развод журналиста с супругой был оформлен еще 12 августа 2020 года, а инициатором процедуры расторжения брака якобы выступил сам Александр Колтовой. Более того, сообщается, что супруги в рамках развода заключили мировое соглашение и поделили совместное имущество поровну. К примеру, журналист отписал супруге автомобиль и квартиру, оставив себе второе транспортное средство и загородный участок. Согласно тому же договору, дочь Колтового осталась с матерью.