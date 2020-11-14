"Ну все у тебя есть! Нафига тебе еще и летать?!": актриса Ольга Спиркина об Александре Колтовом

На церемонию прощания с ведущим канала НТВ Александром Колтовым приехала актриса и телеведущая Ольга Спиркина. Как она призналась в беседе с Sobesednik.ru, ведущий передачи «ДНК» ей однажды помог.

– Я часто бывала на программе «ДНК», которую вел Саша. Выступала и в качестве эксперта, и в качестве героини передачи, причем бесплатно. Только ради Саши, – делится с нами Ольга. – Однажды я обратилась к съемочной группе этой передачи помочь сделать тест ДНК моей сестры, которая на тот момент сидела в тюрьме. И мне ребята очень помогли. Саша в этом принимал непосредственное участие. То, как они все сделали оперативно, тактично, корректно, удивило меня. Сам Саша был совершенно без снобизма, без высокомерия, со всеми участниками своей программы вел себя очень нежно и по-доброму. А это редкое качество для публичных людей. Ведь у него были все основания возгордиться, «дать звезду». Нет, никогда. У нас была традиция, после записи передачи мы фотографировались, и он всегда интересовался: «Олечка, ну как программа?» Он был таким хорошим человеком, вокруг которого вся программа и держалась.

Его гибель, – это трагическая случаность, – считает Спиркина. – Саша – аккуратный человек, осторожный, поэтому то, что случилось – не его ошибка. Мне кажется, должно быть открыто уголовное дело об этой гибели, нужно провести расследование. Честно говоря, я сама не понимаю этих людей, которые садятся за руль самолета, хотя не профессиональные летчики, не понимаю экстремалов, которые, например, прыгают с парашютом или с «тарзанки». И мне так жалко Сашу... Ну, куда ты попер, ну, зачем?! У тебя ведь все клево: есть семья, есть дети, есть родители, любимое дело. Ну, все у тебя есть! Нафига тебе еще и летать?!