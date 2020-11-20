"В США будет лучше": вдова Джигарханяна может уехать в Америку

Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова не может найти себе места после кончины мужа. Близкие не скрывают: состояние женщины оставляет желать лучшего. А сейчас появилась информация, что Татьяна Сергеевна собирается покинуть Россию и уехать на ПМЖ в США.

Похоронив любимого мужа, Татьяна Сергеевна продолжает жить в квартире на Арбате. Вчера к ней из Америки прилетел единственный сын Степан. Он старается делать все, чтобы помочь маме справиться с утратой мужа.

– Для Татьяны Сергеевны уход супруга стал настоящим ударом, – говорит известный экстрасенс Таис Фиолетова. – Она очень душевный человек. Конечно, Власова понимала, что мы все не вечные. Но уход Армена Борисовича стал для нее шоком.

Таис Фиолетова

Я знаю, что Татьяна Сергеевна думает уехать из России. Это правильно: там ей будет более комфортно даже энергетически.

Если она уедет в США, то сможет быстрее выйти из того тяжелого состояния, в котором находится сейчас. В России же она может впасть в серьезную депрессию, из которой ей будет трудно выбраться. Ей здесь все будет напоминать о тех ужасных днях, когда Армен страдал от предательств со стороны Виталины. Жена Армена тоже это молча все выносила. Тот случай, когда одна женщина может испортить жизнь двум людям. Поэтому Татьяне Сергеевне лучше сменить место жительства.

Сейчас идут разговоры о том, кто унаследует имущество Джигарханяна. В своем завещании Армен Борисович, по нашей информации, все отписал пасынку Степану. Впрочем, не исключено, что в борьбу может включиться Виталина. Ведь многое из того, что остается наследникам Джигарханяна, приобреталось еще во время брака с ней.

– Очень часто родные и близкие люди готовы друг друга сгноить из-за материальных благ! – вздыхает Таис. – Хотела бы донести до семьи Армена Борисовича, чтобы они не начинали грязных войн за наследство. Так они сделают Армену еще больнее! Призываю всех его родных и Виталину: нужно вовремя остановиться. Не позорьте его имя дележкой наследства! Сядьте спокойно за стол и все обговорите. Столько переживаний доставили ему ток-шоу со скандалами во время его жизни… Не допускайте эти низменные междусобойчики хотя бы после смерти. Нужно быть выше этого всего. При жизни Армену Борисовичу угробили здоровье скандалами, постарайтесь успокоиться хотя бы после его смерти.

Отношение к Виталине в последние годы жизни у Джигарханяна резко поменялось: он видеть не хотел киевскую пианистку. Она ответила ему тем, что отказалась прийти на похороны бывшего мужа.

– Люди, покидая этот мир, могут видеть нас, наши поступки и даже читать наши мысли, – продолжает Таис Фиолетова. – Армен Борисович – не исключение.

Он видел, что Виталина даже не пришла на его похороны. Цымбалюк-Романовская ответит за такое отношение к человеку, за свой отказ прийти на прощание.

Я всегда переживаю за таких людей, потому что знаю: за свои поступки придется отвечать. Возможно, не сразу. Но когда не приходят прощаться с умершим – это плохо... Как минимум, неуважение к тому человеку, с которым жили.

Валентина Титова.