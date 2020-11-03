"Одни деньги на уме!": подруга Легкоступовой уличила дочь Цывиной во лжи

Разборки между наследниками актрисы Ирины Цывиной продолжают обсуждать в шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят». Сын актрисы Евгений Благонравов настаивает, что он должен получить 70 процентов наследства звездной матери. Но дочь Цывиной с этим не согласна. Известный клинический психолог и подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина с интересом наблюдала за происходящим. Она уверена: бывший муж Цывиной скрывает много тайн.

Елена Перелыгина // Фото: личный архив

– Меня как клинического психолога очень насторожило состояние сына актрисы Евгения, – говорит Перелыгина. – Его агрессивные бурные реакции на высказывания участников шоу не укладываются ни в какие рамки приличия. Как специалист, я могу предположить, что он находится под воздействием каких-то веществ.

При этом, оценивая жесты и мимику Евгения, Перелыгина уверяет: к смерти звездной матери он не причастен.

– Конечно, неадекватностью реакций, поведения Евгения многие могут воспользоваться и высказать предположение о его причастности к смерти матери, – продолжает Елена. – Но я твёрдо могу утверждать, что молодой человек, даже несмотря на свое состояние, показывал всеми своими жестами и другими невербальными проявлениями, в том числе движением глаз, что он искренне скорбит и сожалеет о случившемся.

Я уверена, что никто из находящихся в студии не причастен к смерти Ирины. В том числе и последний возлюбленной актрисы Денис Сердюков.

Я знаю, что у него были реально нежные чувства к Ирине, но абсолютной взаимности он не чувствовал. Ведь Ирина была звездой, женой очень заметных, знаменитых и одарённых мужчин. Я вижу, что Денис до сих пор испытывает комплекс, что не соответствует по статусу своей избраннице.

А вот искренность дочки Зиновии и ее отца Джорджа вызывают у Перелыгиной большие сомнения.

– Их лживые ухмылки и переглядывания в процессе разговора о трагических событиях с близким человеком вызвали у меня много вопросов, – продолжает Елена. – Ещё я заметила, что эта пара неконгруэнтно (неадекватно, несоответствующе) реагирует на происходящее.

Они абсолютно фиксированы на материальной стороне дела и разделе имущества. И при этом почти не испытывают морального страдания.

Джордж откровенно высмеивал чувства собственного сына Евгения, что, на мой взгляд, является практически предательством в отношении и сына, и памяти Ирины, – считает психолог. – Ещё беспокоит то, что Джордж фактически забивает последний клин в отношения собственных детей. И его не беспокоит дальнейшая судьба их родственных чувств.

Дочь находится под полным влиянием отца! Отвратительное зрелище! – негодует Перелыгина. – Сын и так страдал в детстве, оставшись с одной мамой. Так ещё и потеряв её, он оказался униженным отцом.

Неудивительно, что он попал в зависимость от определенных веществ: ему не хватало всю жизнь отцовской поддержки и участия, – подчеркивает врач. – Ира, будучи женщиной творческой и увлекающейся, не могла ему компенсировать отсутствие отца. Ей тоже нужна была поддержка!

Я думаю, что у Джорджа есть тайны, о которых не знает не только его брошенный сын, но и избранная им любимая дочь. Но все тайное рано или поздно становится явным.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что художник Никас Сафронов призвал детей Ирины Цывиной не порочить память матери и решить вопрос с наследством в семейном кругу, без выставления своих разборок напоказ в эфирах ток-шоу.