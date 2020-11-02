От кого родила Цывина? Стало известно имя любовника вдовы Евстигнеева

В актерской среде давно ходили слухи, что отцом Евгения Благонравова, сына Ирины Цывиной, является очень известный актер.

Непростые взаимоотношения детей Ирины Цывиной стали темой нового выпуска программы «Пусть говорят». Наследники звезды сейчас пытаются разделить имущество покойной матери. Сын артистки Евгений Благонравов уверен: ему должна достаться большая часть. А именно 70 процентов от всего, чем владела Цывина.

Дочь актрисы Зинаида, которая уже много лет живет в Черногории со своим отцом, с этим категорически не согласна. Она уверена, что наследство должно быть поделено поровну.

В конце программы «Пусть говорят» журналист Денис Сорокин заявил, что Евгений может претендовать не только на наследство от вдовы Евгения Евстигнеева, но и от еще одного известного актера.

– Ты понимаешь, Благонравов тебе не отец и даже не Джордж! – заявил Денис.

Дмитрий Борисов округлил глаза, а журналист продолжил:

– Такая версия ходит в актерской среде уже много лет, что настоящий отец Жени – очень известный актер, – заявил Денис Сорокин. – Когда я спросил об этом у Ирины Цывиной напрямую, она ответила: «А вот это я расскажу позже!» Она хотела сказать, но не успела. Но мы все должны знать тайну века.

От кого же могла родить Ирины Цывина? В актерской среде уверены: настоящий отец сына Цывиной – Олег Янковский. Роман между ними вспыхнул на «Кинотавре». Кстати, отец этого фестиваля Марк Рудинштейн не так давно признался, что тоже считает Евгения сыном Янковского.

Впервые о том, что Цывина родила от знаменитого актера, стали говорить еще при жизни актрисы. Но сама Ирина комментировала данную ситуацию весьма сухо.

Ольга Васильева