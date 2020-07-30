Кровь ручьем: в Москве жестоко избит сын вдовы Евстигнеева Ирины Цывиной – фото

Как стало известно Sobesednik.ru, вечером 29 июля злоумышленники подкараулили сына Ирины Цывиной возле его дома на Новослободской улице в Москве, когда он возвращался со съёмок программы «Пусть говорят» («Первый канал»). Неизвестные нанесли молодому человеку несколько ударов в лицо.

Добраться до квартиры Евгению, истекающему кровью, помог друг. Благонравов самостоятельно остановил кровь, которая хлыстала из раны в области носа.

В нашем распоряжении оказались фотографии окровавленного лица Евгения и футболки, в которой мужчина был в момент нападения: вся она испачкана пятнами крови.

Сегодня состояние здоровья Евгения, по его словам, в норме.

– Курить могу, ходить могу, – сообщил Евгений по телефону Sobesednik.ru.

Имён недоброжелателей, которые могут быть причастны к его избиению, Евгений не называет, но не исключает, что это те, с кем он жарко спорил во время записи эфира программы.

Среди главных оппонентов Евгения в студии «Пусть говорят» был актёр Денис Сердюков, представляющийся везде последней любовью Ирины Цывиной, Александра Клименко, которую Благонравов обвиняет в том, что она, пока Евгений служил в армии, тянула деньги из Ирины Цывиной, и одна из многочисленных директоров и «подруг» Ирины, вившихся вокруг неё в последние несколько лет с целью наживы.

– Предполагаю, что напасть на меня могли псевдодрузья моей мамы, которых я начал обличать в телевизионных эфирах, – рассказал нам Евгений. – Эти люди вползли – именно вползли – в нашу семью, пользовались маминой добротой и пытались нас ссорить. Каждый из них пытался получить что-то от мамы. А теперь, когда её нет, они срывают зло на мне. За то, что ничего из их авантюр у них не вышло.

Если ты хорошо относишься к человеку, то никогда не будешь настраивать его против собственных детей, а наоборот, будешь стараться примирить семью, если надо. Однако эти люди сеяли только раздор.

Для мамы я был любимым сыном, – говорит Евгений, – мамочка для меня остаётся самым близким человеком.

Евгений с Ириной Цывиной // Фото: Instagram

мнение адвоката

– По моему мнению, Евгению необходимо в обязательном порядке прежде всего обратиться за медицинской помощью и зафиксировать полученные травмы, – советует Евгению в этой ситуации адвокат Антон Игоревич Звёздкин. – Будет ли он в последующем обращаться в полицию за помощью в поиске напавших на него или нет – его личное дело. Однако более тяжкие для организма последствия избиения могут проявить себя позже – и самым неожиданным образом.

Дабы исключить эту неприятность, профессиональная медицинская помощь необходима. В зависимости от тяжести причиненного ему физического вреда можно будет дать правовую оценку действиям нападавших, которая может иметь широкую градацию от административного до уголовного правонарушения. Но это все потом, сначала нужно решать вопросы здоровья, – заключил Антон Игоревич.