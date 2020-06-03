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Любовник Цывиной опубликовал ее предсмертные смс: Если умру, хоть вспомнишь меня?

Культура и ТВ
17:59, 03 июня 2020

Любовник Цывиной опубликовал ее предсмертные смс: Если умру, хоть вспомнишь меня?
Денис Сердюков / фото в статье: Instagram
Денис Сердюков / фото в статье: Instagram

Известного петербургского актёра Дениса Сердюкова зрители знают по таким фильмам и сериалам, как «Легенда №17», «Глухарь», «Адвокат» и десяткам других. Он восемь лет входит в состав актерского десанта престижного кино- и театрального фестиваля «Амурская осень». Год назад Денис пережил драму: скончалась его возлюбленная – актриса Ирина Цывина. Истинные причины смерти Цывиной до сих пор остаются загадкой.

О последних днях любимой и о том, что могло произойти апрельским вечером 2019 года, когда Ирину нашли бездыханной, Денис рассказывает впервые – в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru. И впервые же публикует переписку с Ириной – накануне того, как ее не стало...

«Я понял, что у Иры не просто рюмочка коньяка, а серьезная проблема с алкоголем»

– Мы познакомились в 2017 году, когда летели на фестиваль «Амурская осень», — рассказывает Денис. — Ира произвела на меня впечатление жизнерадостной девушки, в которой была искорка. Такой она мне и запомнилась…. С бесёнком в глазах.

Вернувшись с «Амурской осени» из Благовещенска, наши друзья организовали вечеринку, посвящённую эху фестиваля, куда мы с Ирой были приглашены. С этого вечера начались наши близкие отношения. Мы ходили с ней по разным мероприятиям, она меня приглашала на актёрские посиделки в «Приют комедиантов». Сам бы я не пошёл, не очень это люблю. В театр ходил на её спектакли…

Денис Сердюков и Ирина Цывина

Общительный, добрый, открытый человек. Ира часто звонила моей маме, общалась с ней, сожалела, что у нас с ней нет ребёнка. Одна из её комнат была вся в куклах. Она мне говорила, что мы с тобой тоже как дети. Но в тоже время она была отличной хозяйкой, великой чистюлей, у неё в квартире всегда было идеально. Готовила она потрясающе! Ира умела делать так фаршированные перцы, что такие только я ел только у своей мамы. По-тря-са-юще!

– Денис, когда вы поняли, что у Ирины серьёзное заболевание? 

– Не сразу. Во время фестиваля мы были втроём – Ира, Андрюша Кайков и я. Президент фестиваля отправлял нас с концертами по Амурской области. За кулисами Ира выпивала коньячка, но выглядела нормально. С одной стороны, как будто и выпила, а с другой – как будто и нет. А когда мы приехали в Москву, я понял, что у Иры не просто рюмочка коньячка, а серьёзная проблема с алкоголем.

Она изменилась. Ушла та искорка, о которой я говорил. Она как будто погасла. Я понял, что ей нужна помощь. Но об этой помощи Ира слышать ничего не хотела. Она не признавалась себе, что у неё зависимость. «Ты что так со мной? – остро реагировала она. – У меня всё нормально. Я работающая». «Денис, что ты опять начинаешь?!» – раздражалась она до слёз.

Ссорились мы только из-за её определённого состояния. Постоянно были в переписке, когда не были рядом. Если она мне не звонила, а начинала писать смс, где шла речь о ребёнке, которого она хочет, это был верный признак, что она уже приняла. Я мчался к ней…

– Ирина делилась с вами проблемами, которые у нее были с ее детьми?

– Рассказывала всё, конечно. Она переживала, что не может общаться с дочерью. Разговоры с Зиной по скайпу и видеосвязи были для неё болезненными. Я это видел, это чувствовалось.

С Женей я познакомился, когда он приходил из армии в увольнение. Думаю, он хорошо помнит этот вечер. Ира переживала за него. Незадолго до того, как Женя пришёл из армии, Ира советовалась со мной, поселить ли сына на улице Фадеева, в её квартире или отправить его в Отрадное, где он жил до армии. На тот момент Ира её сдавала.

Евгений, сын Ирины Цывиной

Я ей посоветовал поселить сына в своей квартире, видел, как Ира не терпит одиночество. Тогда мне показалось это верным решением. Потом я вспоминал рассказ Иры о её маме – она рассказывала, что мама любила одного человека. «Я была против того, чтобы они встречались, – вспоминала с горечью Ира. – Я была молодой и глупенькой. В итоге мама умерла одинокой и несчастной». Этот рассказ Иры я запомнил навсегда. Когда дети вмешиваются в личную жизнь родителей, ни к чему хорошему это не приводит. 

«С похоронами Иры помогла Валентина Талызина»

– После смерти Ирины многие дамы заявили, что крепко дружили с покойной...

– За два года, что мы были с Ирой вместе, я видел у неё дома, где проводил много времени, только Аиду Гицбу, которая помогала не словами, а делами. Когда у Иры были запойные состояния, выручала Аида. Она брала на себя основной удар. Я видел, что Аида делала кроме слов и телефонных разговоров, как она помогала реально.

Аида Гицба с Ириной Цывиной / фото: личный архив Аиды Гицбы

Ну и замечательная Ксения Хаирова – такая же бесхитростная, открытая, как Ира, в чём -то наивная. Мама Ксении – гениальная актриса и замечательный человек Валентина Илларионовна Талызина, помогла нам с похоронами. Благодаря Валентине Илларионовне Иру похоронили на Троекуровском кладбище. Спасибо вам большое, Валентина Илларионовна. Огромное спасибо  Гильдии актёров кино России и лично Гущиной Валерии Александровне, доброму и заботливому человеку. Но и, конечно, благодарю за помощь Союз кинематографистов России.

– Ирина была довольна своей творческой жизнью?

– По общим меркам у неё было всё прилично: съёмки, спектакли. Но, естественно, хотелось большего. Для неё высокой планкой был Евгений Александрович Евстигнеев, она подолгу о нём рассказывала. Это была эпоха… Евстигнеев был для неё и мамой, и папой, и мужем, место которого так никто и занял. Думаю, она всех последующих мужчин сравнивала с Евгением Александровичем. С его уходом у неё ушла почва из-под ног. Я ей очень хотел помочь почувствовать эту твердь.

Ирина Цывина и Евгений Евстигнеев

Радостно, что она была набожным и глубоко верующим человеком. В последний год мы с ней часто ходили в храмы, ездили в монастыри, исповедовались. Но в монастырь она уходить не планировала, как ей советовала одна из подруг. «Ира, – отговаривал я ее, – какой монастырь. У тебя есть работа, друзья, а главное – у тебя есть сын, которому нужна мать».

Кстати, Иру тогда утвердили на одну из ролей в сериале «Склифосовский». Мы с ней были счастливы! Но, к сожалению, сыграть в сериале ей уже была не судьба. На всё воля Божья. 

– А что вы знаете об автомобиле, который Цывина подарила своей подруге? Зачем Ирина раздаривала своё имущество?

– Ира машину никому не дарила, она её записала на подругу. Она не собиралась умирать, а собиралась жить. Но, видимо, хотела себя обезопасить. Про эту машину я узнал уже после смерти Иры. У неё были судебные тяжбы, из-за которых она сильно переживала. Она растерялась. Эти судебные дела, думаю, стали одним из факторов усугубления её болезни.

«В тот вечер я ушел от нее по трубе»

– По вашему мнению, что могло произойти в квартире Ирины тем самым вечером 17 апреля 2019 года?

– Всё, что угодно. Она плохо ходила, когда была не в себе. Бывало так: я нахожусь на кухне – она зовёт «Денис! Денис!» Это значило, что она хотела покурить. Бегу, беру её, привожу на кухню, а затем обратно отвожу в спальню, чтобы хоть немного поспала.

По одному из центральных каналов передавали, что «от вдовы Евстигнеева сбежал молодой любовник». Это была абсолютная выдумка. В тот вечер я ушёл от неё по трубе. Целый день она бродила по квартире, мне было её не уложить. В итоге под вечер заснула. Мне надо было уйти.

Поскольку квартира Иры закрывалась только снаружи, я вспомнил её рассказ о том, как Женька сбегал от нее через окно, будучи в подростковом возрасте. Решил этот трюк повторить. Если бы я её разбудил и попросил за мной закрыть дверь, она бы до кровати не дошла. Я вытащил москитную сетку, вышел по трубе, закрыл окно. Об этом я сообщил тогдашнему нашему директору, а та, видимо, рассказала журналистам. Они придумали ход со скандалом, чтобы это смотрели…

Я вспомнил эту историю, чтобы вы понимали: то, что случилось в середине апреля, могло произойти гораздо раньше. Не рассчитав свои силы, Ира могла удариться о каменный пол.

По официальному заключению экспертизы, у Иры была кардиомиопатия. Женя вёл себя странно. Он выдвигал разные версии, как нашёл маму. Мы удивлялись этому. То он нашёл маму в спальне, то в ванной, то на кухне – моющей посуду, то лежащей на каменном полу.  Много странных, непонятных вещей произошло после смерти Иры...

– Денис, какой была ваша последняя встреча? 

– 15 апреля мы отмечали день рождения нашего нового директора, это было в квартире Иры. «Я приготовлю курицу по белорусскому рецепту и картошку по-белорусски», – писала она мне смс. Я все их храню. Как Ира готовила, я рассказывал – всё это делалось с огромной любовью.

В тот вечер она пила минералку, потому что при мне она вообще не принимала. Знала, что я не одобряю её выпивок. После праздника все разошлись. 17-го числа днём я ей написал сообщение. «Я сплю», – получил я сухой, нетипичный для неё ответ. Потом я написал ещё два сообщения, которые так и остались у неё непрочитанными.

А утром я получил сообщение, которое пришло с её телефона, и ничего не понял: «Мамы больше нет...» Далее что-то было написано про Следственный комитет. Зачем мне Ира пишет про маму, ведь она мне много про неё рассказывала и я знаю, что её мама умерла? Потом оказалось, что Женя создал группу в WhatsApp от имени Иры в её телефоне и отправил всем это сообщение.

Ира будто предчувствовала свой уход, – признается в разговоре с Sobesednik.ru Денис. —  «Если я умру, ты хоть вспомнишь меня?» – написала мне Ира дней за десять до своего ухода. Такой пророческой получилась наша переписка, в которой я пытался Иру успокоить… «Ира, ты не умрёшь, перестань», – ответил я. «Все умирают», – написала она. – «Может, я раньше». – «Дурачок. Я раньше». «Только Бог это знает», — продолжил я. «Хотя только Богу видно», — написала она.  «Мы в один голос ответили», —тут же добавила она.

Не знаю, куда делся тот замечательный котёнок, которого я ей подарил на день рождения, 1 июля 2018 года. Она назвала его Масяней. Красивая такая кошечка выросла, пушистая, ласковая, доверчивая – похожая на Иру.

«Я думала, что после смерти Иры мой сын сойдет с ума»

Sobesednik.ru пообщался с мамой Дениса – Мариной Николаевной Сердюковой.

– Ирочка мне регулярно звонила, — рассказывает Марина Николаевна, —  всё повторяла, что Дениса любит. Она хотела ребёнка. Я ей говорила: «Ира, надо начать вести здоровый образ жизни, а потом заводить детей». Мы с ней часто беседовали на эти темы. У нас были добрые отношения. Мы всё время подарки друг другу передавали. Она действительно была, как ребёнок – такой благодарный и наивный. Подарила я ей как-то шарфик. Она так обрадовалась: «Марина Николаевна, тот самый шарфик, о котором я мечтала».

Думаю, в день ее смерти могли быть семейные разборки, сердце просто остановилось при этом скандале, – предполагает Марина Сердюкова. – Но нас там не было. Женя, сын Иры, каким бы он ни был, но ей он был дорог. Ира часто теряла равновесие. Она встречали у нас Новый год, я видела, что с ней происходит. Когда она была в нехорошем состоянии, за ней надо было ходить, чтобы она не упала. Мой сын помогал ей как мог, он воздушный романтик, витает в облаках. Денис прикипел к ней.

После смерти Иры сын месяц не спал, у него был жуткий стресс и бессонница. Я думала, что он сойдёт с ума. Сын этого никому не рассказывает...

Теги: #Знаменитости #Ирина Цывина

Рубрика: Культура и ТВ

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