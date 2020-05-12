"Вдова Евстигнеева плакалась, что сын бил ее": тело Цывиной могут эксгумировать

Последняя жена Евгения Евстигнеева ушла из жизни год назад. 55-летняя Ирина Цывина была найдена мёртвой в своей квартире в центре Москвы.

Истинные обстоятельства гибели актрисы неизвестны до сих пор. Близкая подруга Цывиной – дизайнер Аида Гицба, как и многие, видит массу странностей в смерти вдовы Евстигнеева и считает, что только эксгумация тела может пролить свет на тайну ухода актрисы. Об этом она рассказала в интервью Sobesednik.ru.

Аида Гицба с Ириной Цывиной / фото: личный архив Аиды Гицбы

– С Ирой я перестала общаться за два месяца до её ухода, – делится Аида. – Нас рассорил её сын Женя. Со слов Иры я знаю, что у неё были с ним сложные отношения, что сын вымогал у Иры деньги.

– Как вы считаете, стоит ли эксгумировать тело для выяснения истинной причины смерти Ирины Константиновны?

– Считаю, что да. Мне позвонили соседи Иры, которые рассказали, что незадолго до смерти Ирины в квартире был шум… Увидев маму мёртвой, Евгений (он первым обнаружил тело) вызвал участкового. Участковый записал, что ему говорили. Думаю, что эту информацию надо серьёзно проверять следственным органам. Я лишь могу предполагать…

Со слов Ирины мне известно, что Женя поднимал на маму руку. Поэтому, чтобы никто не строил никаких предположений, я считаю, что эксгумация пролила бы свет на это печальное событие.

«Запои Цывиной я связываю с ее одиночеством и невостребованностью»

– Аида, некие дамы, называющие себя подругами Ирины Цывиной, утверждают, что вы её спаивали...

– Доказательством того, что это клевета, является тот факт, что я просила продавцов магазина, который находится в подвале её дома, чтобы Ирочке не продавали алкоголь. Оставила там свой номер телефона, продавцы мне сообщали каждый раз, когда она приходила за выпивкой. Работники магазина вам это подтвердят.

Запои Иры я связываю с её одиночеством и невостребованностью. Когда я впервые застала Ирину в ужасном состоянии, то по-настоящему испугалась. Видела такое впервые! Я стала звонить всем её старинным подругам. Одна из ближайших подруг дала мне телефон врача, к которому я обратилась с просьбой подсказать, как правильно себя вести в этой ситуации.

Он откликнулся и буквально через час прислал доктора своей клиники, который, оценив состояние Цывиной, сказал, что нужна срочная госпитализация. Она пила таблетки, которые были несовместимы с алкоголем...

Недавно на телевидении было показано видео, которое служит доказательством того, что я возилась с Ирой, а не спаивала. Во избежание грязных разговоров я его и обнародовала.

– Аида, есть мнение, что одна из подруг уговаривала Ирину уйти в монастырь, и та уже строила планы на своё затворничество...

– Домыслы. Человек умер, теперь можно говорить, что угодно. Ирина уделяла своей внешности огромное внимание. Думаю, все усилия по сохранению красоты были не для того, чтобы уйти в монастырь. Она хотела жить в миру, быть здесь счастливой.

«Если бы Денис хотел получить наследство – он бы женился на Ирине»

– Вы знакомы с Денисом Сердюковым, который в последнее время был рядом с Ириной?

– Конечно. С Денисом Ира познакомилась на фестивале «Амурская осень». Она тогда была абсолютно свободной, и всё располагало к тому, чтобы в её жизни появился мужчина.

Денис Сердюков и Ирина Цывина / фото: Instagram

Денис — неплохой, воспитанный человек. Я несколько раз сталкивалась с ним и поняла, что он ни на какое наследство не претендовал. Хотел бы что-то получить – женился бы, но он этого не делал. Единственное, что я не скрываю и говорю ему лично: он не был подходящей парой для Иры, ей нужен был мужчина плана Евгения Александровича Евстигнеева, гораздо авторитарнее.

Я с Денисом познакомилась в тот момент, когда Ире было очень плохо. Он, конечно, переживал за неё, помогал как мог. Денис является свидетелем многих событий, в том числе и связанных со мной. Однажды мы пришли с моей дочерью Викторией к Ирине: той плохо, вокруг гора пустых бутылок. Я попросила Дениса и Вику вынести из квартиры пустые бутылки (и полные тоже) на помойку. Ирина не унималась, просила Дениса, чтобы он сходил в магазин за бутылкой. Но я его отговорила, и он меня послушал. У меня лично к Денису нет никаких претензий. Он был настолько рядом с ней, насколько мог. Но невозможно насильно заставить человека жить с собой, это решение он должен принять сам.

– О чём были ваши последние разговоры с Ириной?

– О её одиночестве. «Аида, я голодная», – писала она мне в тот момент, когда была совсем одна, а это было в последнее время часто. Я мчалась к ней с её любимой мамалыгой. «Я одинока! Меня никто не любит», – писала мне Ира в смс…

мнение адвоката

Игорь Минько: Эксгумация останков проводится либо с согласия родственников, либо по решению суда

адвокат Игорь Минько / фото: личный архив Игоря Минько

– В настоящее время эксгумация применяется довольно редко, поскольку является достаточно сложной процедурой как с правовой, так и с практической точки зрения, – объясняет адвокат Игорь Борисович Минько. – При достаточных основаниях, которые, как правило, связаны с необходимостью установления причины смерти человека, следователем может быть вынесено постановление об эксгумации останков.

При этом эксгумация проводится либо с разрешения родственников, а в случае их отказа – на основании судебного решения. Сама по себе эксгумация является чрезвычайно эмоционально тяжелым процессом для родственников погибшего. Именно поэтому правоохранительные органы прибегают к эксгумации только в крайних случаях, когда без проведения данной процедуры установить истину по делу и найти виновных не представляется возможным.