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Мать Цывиной умерла от пьянства: подруга открыла тайны вдовы Евстигнеева

Культура и ТВ
13:40, 24 июля 2020

Мать Цывиной умерла от пьянства: подруга открыла тайны вдовы Евстигнеева
Ирины Цывина / фото: Global Look Press
Ирины Цывина / фото: Global Look Press

 

Пристрастие к алкоголю передалось покойной актрисе по наследству.

Больше года не стихают слухи вокруг причин смерти Ирины Цывиной, последней жены актёра Евгения  Евстигнеева. Актрисе было только 55 лет, когда её бездыханное тело было найдено на ее же собственной кухне, в центре Москвы.

Скоропостижный уход породил целую серию слухов. Сразу нашлось множество подруг покойной, каждая из которых уверяет, что ближе всех знала Ирину... Есть версия, что причиной всей бед Цывиной была алкогольная зависимость, которая передалась ей по наследству от матери.

Подруга покойной, Светлана Лукашова* из Белоруссии (актриса родилась в Минске), в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru впервые решила открыть тайны детства и юности Ирины Цывиной.

– Светлана, в последние годы рядом с Ириной Цывиной было много сомнительных персонажей. Кто, по-вашему, действительно относился к ней искренне?

– Дизайнер Аида Гицба мне показалась единственной из всех подруг Иры, которая действительно за неё переживала. Ира не изменилась, она осталась такой же безбашенной, открытой. Мы все родом из детства…

Ирина в детстве / фото: из личного архива Аиды Гицба

Только когда хорошо знаешь человека, можешь понять его перспективы. Аида видела, куда идёт Ирка, понимала, что с ней происходит. Она представляла, чем это может закончиться, и оказалась права.

– Подобная проблема была у мамы Иры, тёти Лили, которая тоже ушла рано. Личное одиночество привело к алкоголю, – говорит подруга Цывиной. – Тёти Лили не стало, когда нам было лет 25-26. Красивая женщина начала выпивать и рано скончалась.

Для меня смерть тёти Лили была ударом, она очень хорошо ко мне относилась. Но я чётко помню, что в интервью Ирка говорила: мама помогала ей воспитывать детей. Однако дети у Ирины появились, когда ей было уже за 30 лет. Для меня самой это расхождение загадочно. Меня в то время в Беларуси не было. Поэтому хочу разыскать кого-то из наших одноклассников и этот вопрос выяснить. Меня ещё один момент смущает. Все одноклассники знали, что маму Цывиной зовут Лиля, а теперь в Интернете читаю, что её звали Антониной...

– У Ирины была генетическая алкогольная зависимость?

– Она никогда не жаловалась, что мама пьёт. Не помню, чтобы тётя Лиля была выпившей. У них была бедная, но хорошая семья. Мама Иры настаивала, чтобы дочь получила образование, которого не было у неё самой, детдомовской девчонки.

Она тянула лямку, а потом, когда дочь уехала, сорвалась. Ванька, брат Ирины, помогал сестре, когда она уехала в Москву. Своего отца, фамилию которого носила, она не знала, о нём упоминалось лишь в связи с тем, что писал стихи и рано их бросил.

– Какие  отношения были у дочери с мамой?

– Ира обожала тётю Лилю, восхищалась своей мамой. Ирка переживала за маму, что та одинока. Все  наши разговоры сводились к тёте Лиле. «Светка, – говорила она мне, – посмотри, какая моя мама красивая, она достойна другой жизни». Эта тема была у нас постоянно. Мы даже как-то спорили, у кого работа сложнее – у моего папы-начальника или у её мамы, которая красила стены.

Ира видела, как мама старается. Она потом начала ей помогать, подрабатывала на каникулах. Как-то мы сдавали деньги на шторы, все принесли «взносы», а Ирка нет. «У моей мамы нет денег», – сказала она учительнице. Класс замер.

У них было полное взаимопонимание с мамой. Правда, тётя Лиля её здорово ругала Иру, когда она подстриглась. У Иры была красивая рыжая коса по пояс. «Что мне с этой косой делать?» – спросила она меня. Тогда у неё начался уже период дискотек. Попросила меня постричь косу. Я её постригла не коротко, но этого хватило, чтобы тётя Лиля разгневалась. Правда, Ира предупредила маму, положив ей записку в почтовый ящик. У меня осталась на память фотография с новой стрижкой Иры...

Ирина с новой стрижкой / фото: из личного архива Светланы Лукашовой

– В чём выражалась безбашенность вашей подруги?

– Ира росла воспитанной, открытой девочкой, готовой всегда прийти на помощь. Но в тоже время Цывина была та-а-кой дурочкой! Ирка могла ляпнуть что-то такое, о чём лучше молчать. Но никогда не была подлой.

В десятом классе она начала прогуливать уроки. Приносила какие-то справки от врачей, на экзаменах учителя эти обманы не простили, срезали по некоторым предметам. Хотя она всегда училась хорошо, эти прогулы на учёбе не сказывались, Всё успевала, умная была от природы.

Ирина крайняя справа / фото: из личного архива Аиды Гицба

Как-то пришла в таких сапогах, которые стали предметом обсуждения всей школы. Она выросла на целую голову с этой обновкой, ходила гордая. Они были дорогущие. В её компании были ещё две девочки, судьба которых сложилась не лучшим образом.

У Иры в школе был один мальчик Серёжа, на несколько классов старше, она его Ёжкой называла. Ёжка её опекал, заботился о ней. Он погиб в Афганистане. Самый первый брак Иры был не фиктивный, о котором в интернете пишут, а самый настоящий. Первым её мужем был Влад. Они вместе убирали в Лужниках, чтобы обеспечить себе существование.

Она уже тогда училась в театральном институте. С Владиславом что-то не заладилось, как и не сложилось с другими мужьями. Таким заботливым, как Ёжка, был для неё только Евгений Евстигнеев. Вместе с Евгением Александровичем ушло что-то для неё самое главное.

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«На похороны брата Ира не пошла»

История смерти мамы Ирины Цывиной остается загадкой. Никто из окружения актрисы не знает точного ответа, когда и при каких обстоятельствах ушла из жизни несчастная тётя Лиля-Антонина.

Чтобы попытаться пролить свет на тайну гибели матери Цывиной, мы задали вопрос об этом Аиде Гицба, которая была ближе всех к Ирине в последние годы её жизни.

– Ира ни разу мне не рассказывала про маму, – делится Аида. – А о брате говорила вскользь и только с позиции, что тот ежемесячно отсылает деньги.

Брат Ирины ушёл в тот же год, что и она сама, всего на несколько месяцев раньше сестры. Ирина к нему на похороны не поехала. Моё личное впечатление: происхождение – тема, которую ей не хотелось открывать, хотелось забыть самой. Ее целью было стать известной, богатой, успешной и забыть о прошлом. Это моё видение.

У покойной было странное отношение к прощанию с родственниками, – отмечает Аида. – Когда умер последний муж Ирины Александр Благонравов, она не рассказала сыну об этом. Почему? Не знаю. Ведь он усыновил Евгения, Женя считал Благонравова своим отцом. И несмотря на это, Ира не оповестила Женю о похоронах, то есть такие странные отношения были у нее с детьми. Я рада, что на закате её жизни ей доставлял радость актёр Денис Сердюков, о котором она говорила только хорошее.

*Фамилия и имя героини интервью изменены по её личной просьбе.

Теги: #Ирина Цывина #Знаменитости

Рубрика: Культура и ТВ

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Ирины Цывина / фото: Global Look Press

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