Никас Сафронов врезал детям Цывиной: Прекратите порочить честь матери!

Имя Ирины Цывиной в центре скандала: все обсуждают, кто является отцом ее сына Евгения Благонравова, и дележ ее наследства.

Настоящая война развернулась между наследниками последней жены Евгения Евстигнеева, актрисы Ирины Цывиной. Ее дети – сын Евгений и дочка Зинаида – никак не могут поделить между собой загородный дом и две квартиры в Москве, которые остались после смерти звезды. Их непростые взаимоотношения уже второй день обсуждают в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят». Давний друг Цывиной художник Никас Сафронов в ужасе от происходящего.

– Ирочка Цывина была замечательным человеком, – говорит Никас. – Мы с ней много лет дружили. Ее смерть стала полной неожиданностью для всех. Никто из ее близких не думал, что она уйдет от нас так рано.

Мы познакомились 30 лет назад: тогда она была рядом с великим Евстигнеевым, который ее просто боготворил. К сожалению, вместе они были недолго – Евгений Александрович скончался через 6 лет после начала их совместной жизни. Ира его тоже очень любила, и даже после его ухода трепетно охраняла его память.

Где-то за год до своей смерти она подарила мне книгу, которую написала о великом муже, а я преподнес ей портрет Евгения Александровича из серии «Река времени», который я написал еще в то время, когда он был живой, но не успел подарить ему лично. Кстати, познакомил меня с Евстигнеевым за пару лет до его кончины его близкий друг Валентин Гафт.

Как известно, сын Цывиной Евгений хочет получить 70 процентов наследства. Но дочь Зинаида, которая живет со своим отцом в Черногории, с этим не согласна. Она уверена: наследство должно быть разделено поровну.

– Я думаю, правильнее в этой ситуации сесть за круглый стол и по-человечески поговорить, – советует художник. – Они еще молодые и, наверное, до конца не понимают, что своими разборками тревожат память как своей мамы, так и великого человека, с которым она жила.

Ира сама была бессеребреницей, – говорит Никас Сафронов. – Она и представить не могла, что после ее смерти дети так ожесточенно будут делить наследство!

Я знаю, что она любила и сына, и дочь одинаково, переживала за них, отдавала им все свое большое сердце и душу. И то, что они устраивают сегодня в ток-шоу, это, как минимум, непристойно и неправильно по отношению к замечательной женщине – их матери. Было бы правильно с их стороны сохранить светлую память об Ирочке, а не устраивать скандалы на всю страну. Нужно им встретиться и спокойно поговорить. Ира была православной, и нужно сделать все по-христиански.

Я вообще удивляюсь, как много скандалов возникает вокруг знаменитых людей после их ухода: Зыкина, Полищук, Пороховщиков, Баталов… Теперь – Ирочка Цывина, – рассуждает Сафронов. – Истинные поклонники огорчаются, когда видят, что наследники, которые должны сберечь и сохранить память о своих звездных родственниках, устраивают некрасивые разборки.

Для меня лично это хороший урок, что нужно распорядиться своим наследством еще при жизни. Чтобы мои дети и родственники не устраивали скандалы в суде в будущем, я решил большую часть своего имущества оставить стране и городу.

Надеюсь, что квартира, в которой я жил, когда-нибудь станет музеем. И вообще, нужно каждому, кто состоялся, уже при жизни позаботиться: что, когда и кому. И так будет правильно.