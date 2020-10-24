"Крутой чихать хотел на Собянина!": композитор оскандалился из-за мэра (фото)

Исхудавший музыкант, которому исполнилось 66 лет, совсем не бережет себя.

Игорь Крутой появился на гала-ужине грядущей национальной премии «Виктория». Композитор за последнее время весьма исхудал. Но многие обратили внимание не на это. Игорь Яковлевич появился на вечере без средств индивидуальной защиты: маски и перчаток.

– Чихал Крутой на Собянина! – шушукались гости. – Он ведь – Крутой! Ему никакой закон не помеха. И коронавируса, видать, не боится.

Напомним, с 28 сентября столичный градоначальник объявил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Собянин рекомендовал им не выходить из дома, а тем более не появляться в местах массового скопления людей. Игорь Крутой попадает в категорию тех, кому предписано соблюдать самоизоляцию. Именитому композитору летом исполнилось 66 лет. Но разве может он пропустить столько значимое событие, к организации которого сам приложил руку?

За кулисами Игорь Яковлевич тепло приветствовал гостей. В том числе и Филиппа Киркорова. Поп-король недавно признался: он переболел ковидом бессимптомно. О том, что в его организме присутствуют антитела, Филипп узнал только тогда, когда сдал тест на вирус. Второй раз заразиться Киркоров тоже, видимо, не боится. Так как, как и Крутой, не надел маску. Кстати, как и нынешний фаворит Фила – рэпер и возлюбленный Ольги Бузовой Дава.

Между тем, среди участников гала-ужина оказались и более осторожные люди. Знаменитый поэт-песенник Симон Осиашвили, написавший в тандеме с Крутым коронку Аллегровой «Бабы-Стервы», был в маске. Вообще, в этот вечер многие приглашенные на ужин проявили сознательность и остались дома. Это можно было увидеть по тому, как много пустых столов в итоге оказалось.

Игор Крутой и Филипп Киркоров, на заднем плане – Симон Осиашвили

Кстати, не так давно Игорь Крутой был замешан в другом конфликте. Он записал очередной дуэт с Ириной Аллегровой, который выдал за премьеру. Этому факту возмутилась Маша Распутина. Оказалось, что стихи «Осень», которые использовали Крутой и Аллегрова в своей композиции, она исполнила еще двадцать лет назад. Певица призналась, что не понимает, как они оказались у Крутого...

Ранее Людмила Поргина появилась на публике без перчаток и маски, что также вызвало недоумение и даже возмущение у очевидцев. Вдова Николая Караченцова "засветилась" без средств защиты на кладбище, где состоялось открытие памятника легендарному режиссеру Марку Захарову.

Ольга Васильева.