Маша Распутина: Удивлена, как стихи "Осени" оказались у Игоря Крутого!

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой неожиданно оказались в центре крупного скандала. После 25-летнего перерыва исполнители представили новую совместную песню «Осень» на стихи гениального поэта-песенника Леонида Дербенева. Сразу после этого выяснилось: премьера от Аллегровой и Крутого «с душком». Оказалось, что в свое время песню на эти стихи уже исполняла Маша Распутина.

О том, что Ирина и Игорь теперь поют ее «Осень», Мария узнала от наших корреспондентов. Мария уверяет, что у нее разрешения на исполнение стихов никто не брал.

– Я удивлена, как эти стихи оказались у композитора Игоря Крутого, – рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Мария. – Не понимаю, как так случилось. Бывает, что авторы продают свои произведения сразу двум исполнителям одновременно. Но в случае с великим поэтом-песенником Дербеневым это исключено.

Он меня любил и обожал. Эти стихи он написал специально для меня. Я, естественно, за них ему заплатила: «Осень, прости меня, осень. Ты не старуха злая. Просто сейчас мне плохо очень, осень золотая»…

Они у меня лежали в папке достаточно долго, – продолжает Мария. – И только спустя два года после его смерти я решила их взять в работу. Композитор Игорь Матета написал на эти стихи музыку, и я стала исполнять «Осень». Произведение гениальное, в моем варианте песня дает надежду, что все будет хорошо!

Надо отметить, что хиты Распутиной неоднократно перепевали другие звезды: Азиза, Ани Лорак и Лариса Долина. Последняя представила песню Распутиной «Мосты» как премьеру, за что потом ее активно критиковали.

– Так гениально, как Маша, донести песню до зрителя никто не может, – считают поклонники Распутиной. – Она поет душой, а все ее последователи берут просто ноты! Лариса Долина поняла, что опростоволосилась с «Мостами». Маша тоже несколько раз исполняла песни других исполнителей, но делала это великолепно. Даже Илья Резник после того, как она спела его «Кабриолет», признал: «Гениальное исполнение! Лучшее из всех!»