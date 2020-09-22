"Просто мне плохо очень": Аллегрова вернулась к бывшему

В жизни Ирины Аллегровой произошли серьезные перемены. Певица, которая несколько лет назад ушла со сцены, снова вернулась к бывшему. Композитору.

Перед уходом со сцены императрица обещала: совсем о себе забыть она не даст. Периодически звезда выступает на корпоративах. А сейчас готовится порадовать поклонников новым хитом. Ради этого Ирина даже вернулась к бывшему композитору.

Двадцать лет назад ее «Незаконченный роман» с Игорем Крутым произвел эффект разорвавшейся бомбы. Зрители были уверены: у Крутого с Аллегровой — страстный роман. Но любви не случилось: в начале 2000-х композитор и певица не на шутку разругались. Они не общались много лет! Но сейчас между ними вновь мир и согласие.

Более того, Крутой и Аллегрова решили снова спеть дуэтом. Совсем скоро они готовятся представить новый осенний хит. Совместную песню две звезды уже записали в студии. Произведение получилось очень трогательным и откровенным.

«Осень, прости меня, осень, – поют исполнители. – Ты не старуха злая! Просто мне плохо очень. Осень золотая...»

Не исключено, что совместный хит Аллегрова и Крутой презентуют на «Песне года». Маэстро признается: новой совместной работы с Ириной он очень ждал.

– Я не люблю менять людей, с которыми годами иду по жизни, – объяснил Игорь Яковлевич. – В этом для меня есть некий комфорт и уверенность существования. Я привязываюсь. И если кто-то по определенным причинам выбывает из привычного списка дорогих моему сердцу людей, всегда грущу. Может, именно поэтому я так ценю многолетнюю дружбу с Ирочкой Аллегровой. Для меня знаковое событие, что спустя много лет мы договорились спеть дуэтом.