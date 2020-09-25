Драка за суперхит: Аллегрова и Крутой "обокрали" Машу Распутину

Воссоединение Ирины Аллегровой и Игоря Крутого обещало быть громким и стало причиной настоящего скандала. Композитор и певица не выпускали совместных хитов больше 20 лет. Последний дуэт – «Столик на двоих» – они записали аж в 1998 году.

И вот на днях Крутой объявил о долгожданной премьере. Игорь Яковлевич написал для 68-летней Ирины Александровны песню «Осень» на стихи легендарного поэта-песенника Леонида Дербенева. Крутой признавался, что для него новый дуэт с Аллегровой – знаковое событие.

– Я не люблю менять людей, с которыми годами иду по жизни, – объяснил Игорь Яковлевич. – В этом для меня есть некий комфорт и уверенность существования. Я привязываюсь. И если кто-то по определенным причинам выбывает из привычного списка дорогих моему сердцу людей, всегда грущу. Может, именно поэтому я так ценю многолетнюю дружбу с Ирочкой Аллегровой. Для меня знаковое событие, что спустя много лет мы договорились спеть дуэтом.

Вчера «Осень» в исполнении Аллегровой и Крутого появилась в интернете. Прослушав новинку, поклонники замерли от удивления. Ведь премьера у императрицы и маэстро оказалась «с душком». Выяснилось, что песню на эти же стихи Дербенева в 1997 году исполнила Маша Распутина! Музыку к хиту Маши написал композитор Игорь Матета.

– У Игоря Крутого, видимо, принято выдавать за премьеры «старые» песни, – пишут поклонники Маши Распутиной. – Помнится, лет 10 назад на «Новой волне» «премьерила» Лариса Долина с песней «Мосты», которую до этого лет 5 исполняла Распутина. Такое ощущение, что Крутой просто фанатеет от творчества Маши. Или же просто стащили песню бессовестным образом?

Корреспондент Sobesednik.ru связался с мужем и продюсером Распутиной Виктором Захаровым. Он заявил, что пока не в курсе, что песню его легендарной супруги теперь исполняют Крутой и Аллегрова. Императрица и композитор еще не прокомментировали скандальную ситуацию.

Предлагаем вам сравнить две версии «Осени». В чьем исполнении песня вам нравится больше? Пишите свое мнение в комментариях!