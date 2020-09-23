"Коронка, пломба, кариес": в зубах Кристины Асмус нашли массу проблем

Подписчики заглянули в рот звезды и пришли к любопытным выводам.

Кристина Асмус выложила в Instagram пост про поезда. Но подписчикам оказалось не интересно, как Кристина больше суток добиралась до «Кинотавра» в Сочи — их внимание привлекли белоснежные красивые зубы актрисы. А так же то, что на вопрос подписчика «Свои ли?» Кристина, которая не особо радует фанатов общением в комментариях, ответила положительно. Ну и, как водится, началось.

Сначала актрису распекли за цвет и «уличили» в том, что стоят виниры. Затем одна из подписчиц попыталась защитить свою любимицу, приведя аргументы в пользу того, что зубы у звезды все-таки свои. Но выяснилось, что у Кристины все-таки есть стоматологические проблемы.

«Ну не все свои. Вот 5-ка коронка, а у 6-го просвечивает пломба, контактный кариес был. В общем, всё как у всех. Восьмёрки или так и не прорезались, или удалили когда-то. Вон вторые зубы меньше первых из-за того, что восьмёрки зубной ряд толкали», – с любознательностью дантиста прокомментировала подписчица рот Асмус.

«Естественный цвет зубов не белый. Хоть обчисть их», – заключил комментатор, который, видимо, ждал и не получил ответ на вопрос «Чем отбеливаете?»

«Вы в Интернах у Вари видели такие зубы? Вот там её!» – и сразу захотелось пересмотреть сериал.

«Тоже удивился, что Харламов не выбил их в пьяном угаре, – пошли воспоминания о разводе. – Нет, это Гарика зубы».

И конечно, все забыли о том, что миссия Кристины на «Кинотавре» заключалась в поддержке картины «Китобой», которая по итогам конкурса получила три награды – лучшая режиссура, лучшая мужская роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Учитывая, что роль Кристины была очень спорной – она играла девушку из секс-чата и изначально очень сомневалась, стоит ли соглашаться, особенно после скандала с картиной «Текст», участие актрисы в проекте можно так же считать знаковым. Как и победу «Китобоя».