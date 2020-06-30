Что разрушило брак Асмус и Харламова?

Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о своем разводе. Каждый из них на своих страничках в интернете выложил откровенный пост о расставании. Однако многие поклонники артистам не поверили, решив, что таким образом те просто задумали лишний раз пропиариться. Как нынче модно стало. Действительно ли грядет развод и что могло послужить ему причиной, попыталась выяснить наша корреспондент.

– Я очень люблю своего мужа и горжусь нашей дочкой Настей, – откровенничала с нашим корреспондентом Кристина чуть больше года назад. – Есть стереотип, что юмористы дома бесконечно юморят. Но это совершенно не так. Гарик – очень серьезный мужчина, и его экранный образ отличается от того, какой он в жизни. Мы, конечно, не бесконечно с ним ржем, но это бывает. Мы ведь нормальные люди! У нашей дочки тоже потрясающее чувство юмора. Мы в ней это не воспитываем, оно как-то само в ней появляется.

В том же интервью Асмус нам рассказала, что только-только закончила сниматься в фильме по роману «Текст» с потрясающими партнерами Иваном Янковским и Александром Петровым. Казалось, что Кристина в тот день просто светилась от счастья. Однако, как выясняется сейчас, все это была только внешняя сторона медали. Уже тогда их брак с Гариком Харламовым трещал по швам.

– Мы разводимся, – сообщила 32-летняя Кристина совсем недавно. – Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим.

Подтвердил намерение развестись с Кристиной и Гарик Харламов. Но далеко не все приняли откровения звезд за чистую монету. Многие поклонники заподозрили, что Кристина и Гарик просто приняли участие в интернет-шоу Comment Out, по условиям которого звезды должны выполнять разнообразные глупые задания. Подлил масла в огонь и ведущий этой программы Владимир Маркони. Он, комментируя расставание Харламова и Асмус на своей страничке в интернете, написал: «Это все шоу!» и дал на эту тему интервью в прессе.

Однако Гарик тут же поспешил это заявление опровергнуть.

– Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу, и наш развод не является никаким пиаром или хайпом, – утверждает 39-летний Харламов. – Нашим СМИ рекомендую все-таки проверять информацию перед тем, как публиковать то, что выходит изо рта г-на Маркони. То, что входит в этот рот, можно не проверять.

Кристина и Гарик утверждают: несмотря на развод, планируют остаться хорошими друзьями и дать все самое лучшее их общей шестилетней дочери Анастасии.

Фото: Ольга Бударина

Кристина Асмус: Я вообще не заставляю мужа ничего делать

Еще когда о намерениях Асмус и Харламова развестись никто не знал, Кристина рассказывала нам, что в их семье никто никого ни к чему не принуждает.

– Я вообще ничего не заставляю мужа делать. У нас демократия, – делилась актриса. – Не хочет он, например, заниматься спортом, ну пусть не занимается. Ему комфортно в своем теле, а мне комфортно в своем. И с дочерью я много беседую, но не помню, чтобы когда-то ее наказывала. Да и Настя этого совершенно не требует. Она просто ангельский ребенок!

Нателла, парапсихолог: Неверность в крови Харламова!

– Когда Гарик познакомился с Кристиной, он еще был женат, – говорит парапсихолог и энерготерапевт Нателла. – Первое время свои отношения они тщательно скрывали, но их притяжение в тусовке замечали невооруженным глазом. И вот эта вся таинственность стала бумерангом. Гарик и Кристина изначально строили свои отношения на обмане: они вместе лгали жене Харламова, потом общим друзьям, коллегам и знакомым, отрицая интимную связь и тайную переписку. Такое начало отношений ничего хорошего никогда не несет.​

Только после грандиозного скандала, травли Кристины и присвоения ей статуса​ разлучницы Гарик сделал официальное заявление о том, что больше не намерен жить с первой женой.

– Недаром говорят: «На чужом несчастье счастья не построишь», – вздыхает девушка. – Так вышло с Гариком и Кристиной. На их свадьбе были громкие любовные клятвы, спустя время – рождение ребенка. Но союз изначально был обречен на провал. Все скандалы и интриги, которые сопровождали их на первом этапе отношений, стали своего рода проклятием.

Парапсихолог заметила и еще один момент в жизни Гарика. Его постоянно преследует число 7.

– С первой женой Юлией, он прожил семь лет, и только два года из них в зарегистрированном браке, – говорит Нателла. – На Кристине он женился в 2013 году. С тех пор снова прошло семь лет. И снова последовал развод. Карма? Совпадение? Нет! Это закономерность. Не исключено, что это происходит из-за имени артиста. Тут все сложно. Он родился Андреем, в три месяца стал Игорем, а известность получил как Гарик. Такая чехарда с переименованиями просто не могла благополучно отразиться на жизни Гарика Харламова.​

Нателла уверена: это только на экране Гарик – легкий и веселый. Реальный образ Харламова кардинально отличается от экранного. Поэтому выдержать его может далеко не каждая девушка.

– Гарик – человек сложный, – считает Нателла. – В его характере много таинственности, тяготение к загадочным любовным связям и неверность. Он предрасположен к постоянному поиску женщины, которая будет его вдохновлять. Никакое кольцо на пальце и штамп в паспорте его от этого не удержат. Кристина в свою очередь кажется мягкой и приятной, но внутри у нее стальной стержень. Она всегда будет добиваться своих целей любой ценой. В погоне за актерской славой она готова на многое: сниматься в фильмах, содержащих откровенные постельные сцены, не брезговать отношениями с женатым мужчиной. Она далеко не так проста,​ как кажется. И союз с таким властным и амбициозным мужчиной, как Гарик, был​ ярким, но совершенно нежизнеспособным.​

По словам экстрасенса, совокупность факторов и привела к финалу отношений. Хотя Кристина и Гарик пытались несколько раз спасти свою любовь. Но не получилось.

– Гарик и Кристина действительно пережили вместе несколько кризисов, – говорит экстрасенс. – Сначала они отбивались от внешних нападок и притирались друг к другу. Потом переживали​ беременность Кристины и появление на свет общего ребенка. При их графиках и постоянной публичности это было непросто. Также они оба должны постоянно поддерживать свой имидж и репутацию. После выхода фильма с откровенными сценами Кристины Гарик говорил, что гордится женой и всегда на ее стороне.​ Но карантин расставил всё по своим местам – пара рассталась окончательно. Но при этом нельзя сказать, что, расставшись, они будут страдать. У них есть все​ предпосылки​, чтобы обрести счастье в личной жизни и сохранить нормальные отношения для того, чтобы воспитывать общую дочь.