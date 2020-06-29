Кристину Асмус снова удалось уговорить на "обнаженку"

Режиссеру Алексею Учителю удалось уговорить актрису Кристину Асмус сняться в эротической сцене. В картине «Китобой» она появится в роли девушки из секс-чата, которая будет раздеваться на экране компьютера перед китобоями.

Как рассказал Алексей Учитель, Кристине изначально понравился сценарий, но после скандала в фильмом «Текст» агенты звезды начали «давать заднюю».

«И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене. Я упросил прийти их на студию, Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей 10 минут фильма, она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?" "Это мое дело", – сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!», – рассказал КП Алексей Учитель.

Сама же Кристина, презентуя картину в своем Instagram, сообщила, что горячих сцен в фильме не будет.

«Я сыграла девушку из секс видеочата Уууфь))) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», – написала Кристина.

Легкая провокация со стороны актрисы тогда не встретила волны «хейта», лишь пару комментариев на тему того, что и прошлая сцена в «Тексте» была лишней. По традиции некоторые фолловеры пожалели в комментариях «затравленного рогоносца» Гарика Харламова, в семье которого, как оказалось, уже тогда начинались мрачные времена.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Пока делают это мирно и, по их же словам, с огромным уважением друг в другу. О причинах развода гадает вся страна, и полет фантазии начинается с романа Кристины и исполнителя главной роли в фильме «Текст» Ивана Янковского до разных политических взглядов и отношения к поправкам в Конституцию. Если Кристина не отбирает у подписчиков микрофон и держит комментарии в соцсетях открытыми, то Гарик эту функцию в посте про развод отключил. Стоит отметить, что через 5 дней после официального объявления о разводе число подписчиков Харламова достигло 8 миллионов, в два раза обогнав аудиторию Кристины.

Поэтому многие по-прежнему не исключают, что история с разводом это хайп и пиар, часть провокационного шоу Comment out, и все еще наладится. Ведь ранее три месяца страна судачила о громком разводе рэпера Джигана, который так загулял по случаю рождения сына, что попал в психушку, и супруга Оксана Самойлова подала на развод, планируя остаться в гордом одиночестве с 4 детьми. Развод не состоялся, Джиган записал совместный трек с Тимати, Самойлова открыла новый салон красоты. В настоящее время пара продолжает постить фото идеальной семьи.