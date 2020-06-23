Открылись новые детали развода Гарика Харламова и Кристины Асмус

Новость о расставании звездной пары оказалась не фейком и не шуткой резидента Comedy Club.

Гарик Харламов и Кристина Асмус попросили не беспокоить прессу вопросами о разводе, поскольку никаких подробностей и комментариев не будет, по крайней мере пока. Тем не менее на сегодняшний день известно, что Кристина с дочкой остались жить в подмосковном загородном доме, а Гарик уехал в квартиру на проспекте Мира.

По словам адвоката актеров Анатолия Кучерены, бракоразводный процесс начался полтора месяца назад и затормозился из-за самоизоляции. Отвечая на вопрос о причинах развода, адвокат лишь предполагает возможную «какую-то несовместимость».

Друг семьи, актер Виталий Гогунский отметил, что Гарик и Кристина показывают всем, как должны вести себя в таких ситуациях воспитанные люди.

Виталий Гокунский

«Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают, без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом», – подчеркнул исполнитель роли Кузи в молодежном сериале «Универ».

Напомним, что о разводе актеров стало известно из их социальных сетей, и какое-то время посты казались шуткой. Подписчики удивлялись, насколько тихо и мирно шло расставание звезд. Оба актера подчеркнули в сообщениях, что причиной развода не является ни фильм «Текст», ни изоляция, ни кто-то третий.

Стоит напомнить, что после откровенной сцены в фильме «Текст» Кристине приписывали роман с актером Иваном Янковским, а бывшая жена Гарика прямым текстом в интервью заявляла: «Причина нашего развода – это Кристина Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с Кристиной Асмус, советую внимательнее следить за своими мужчинами».

Кристина и Гарик попали в «мейнстрим»: недавно завершился развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, готовятся бумаги по расставанию Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, а также Пелагеи и Ивана Телегина. Степень их «благодарности и уважения друг к другу» читатели Sobesednik.ru смогут оценить в ближайшее время.

В материале использованы цитаты из материалов «Пятого канала».