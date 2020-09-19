"Это был ад!": подруга Легкоступовой заявила о жестоком избиении певицы перед смертью

Результаты экспертизы тела Валентины Легкоступовой шокировали всех без исключения. У певицы были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей.

Подруга певицы, клинический психолог Елена Перелыгина в ужасе от данных экспертизы.

– Страшно представить, что пережила Валюша перед своей кончиной, – плачет Елена. – Какая у нее была мучительная смерть! Опираясь на описание тех травм, о которых свидетельствует экспертиза, проведенная в морге, конечно же, можно сделать вывод, что она не могла сама упасть и получить такие множественные травмы. Ее жестоко избили!

Во-первых, повреждены разные части головы, – вздыхает Елена. – Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу. Как человек может так упасть и получить такие травмы?

У Валюши были повреждены и лобная, и теменная, и затылочная части головы! Ее били! Именно поэтому Фирсов и скрывается! Боится, что раскроют его секрет, который он держал в тайне ото всех.

Именно поэтому он, наверное, и не пускал детей в квартиру, и не вызвал скорую помощь. А ведь Валюша находилась в тяжелейшем состоянии. Это может говорить только о том, что человек хотел скрыть факт избиения.

Я прошу правоохранительные органы, чтобы они до конца разобрались в произошедшем, - продолжает Елена. – Боже, как же Валечка мучилась! Такая жестокая смерть. Она — светлый человечек — не заслуживала этих адских болей. Виновный должен понести наказание.

Как стало известно Sobesednik.ru, Следственный комитет уже назначил судебно-медицинскую экспертизу. Изначально обстоятельствами смерти Легкоступовой занималась полиция, но потом все материалы прокуратура передала в Следственный комитет. Следствие все же склоняется к тому, что травмы Валентина получила сама в результате падения.