"Враги Легкоступовой пляшут на ее костях": подруга певицы врезала звездам шоу-бизнеса

Психолог Елена Перелыгина, близко знавшая Легкоступову, призвала ее дочь не общаться с Фирсовым и другими двуличными людьми.

Трагедия, произошедшая с Валентиной Легкоступовой, обнажила ряд серьезных проблем во взаимоотношениях певицы с собственными детьми. Сын и дочь не принимали нового супруга артистки – яхтсмена Юрия Фирсова.

Приятельница Легкоступовой, известный клинический психолог Елена Перелыгина, рассказала Sobesednik.ru, почему так произошло.

Психолог Елена Перелыгина // Фото: личный архив

– Валентина делилась со мной, что с дочерью и сыном у нее в последнее время не было абсолютного понимания, – говорит Елена. – Она очень переживала, что дети не принимали ее душевные порывы. Валентине хотелось любить и быть любимой, жить полной жизнью. Ей это было необходимо, чтобы продолжать существовать и развиваться. А дети с трудом могли понять мать в ее душевных порывах. Валентина – очень творческий, эмоциональный, любвеобильный человек. Ей нужен был стимул, ей необходимо было подпитываться чувствами, чтобы продолжать свой творческий путь. Ей всегда хотелось иметь рядом с собой мужчину – спутника жизни, на которого она могла бы опереться.

Именно поэтому Легкоступова легко пошла на контакт с Фирсовым. Хотя многие друзья и коллеги отговаривали ее от отношений с ним.

– Сейчас для ее детей наступил очень тяжелый период, – вздыхает Елена.

Многие пытаются плясать на костях Валентины. Враги будут пытаться выдавать себя за ее друзей, пытаться втереться в доверие. Анетте, дочери Вали, важно научиться разбираться в людях. И, конечно, не контактировать с Фирсовым.

Юрий Фирсов – очень опасный персонаж, не надо ему сочувствовать и ни в коем случае не надо его принимать. Фирсов – нарцисс! Такие люди не способны к любви и состраданию.

В людях такого склада, как Фирсов, присутствуют только демонстративность, желание привлечь внимание к своей персоне и потребность в том, чтобы их обожали. Такие, как Фирсов, могут только использовать людей. Он еще не раз будет пытаться привлечь внимание к себе за счет имени Валентины. И Анетте нужно перестать на него эмоционировать.