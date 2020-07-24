Глызин сделал депиляцию, Шура спрятал жир, а Сенчукова показала грудь – фото

Модные образы звезд на «Славянском базаре в Витебске» оценила известный дизайнер Аника Керимова.

«Славянский базар в Витебске» превратился в настоящую битву модников. Звезды, истосковавшись по красным дорожкам, без конца меняли наряды. Не всегда удачно. Известный дизайнер Аника Керимова оценила модные луки звезд.

«Филипп на стилистах не экономит»

Филипп Киркоров // Фото: автора

– Филипп всегда стильный, – говорит Аника. – В Витебске он тоже одет с иголочки! Нельзя не заметить, что все наряды у Киркорова четко подобраны. Это из-за того, что он не экономит не только на одежде, но и на специалистах, разбирающихся в моде. У него есть постоянный стилист, который отвечает за его имидж. Именно поэтому модных промахов Киркоров не совершает. В отличие от других звезд, которые привыкли экономить на профессионалах.

Шура скрывает недостатки

Шура // Фото: автора

– К образу Шуры у меня претензий нет: все модно и стильно, – считает дизайнер. – Очень правильный выбор он сделал, отдав предпочтение кардигану, который эффективно скрывает все недостатки фигуры. В свое время Пугачева надевала такие же – видимо, Шура подсмотрел у Аллы. И правильно сделал.

Глызин показал голый живот

Алексей Глызин // Фото: автора

– Алексей одет как среднестатистический мужчина. Увидишь на улице – и не поймешь сразу, что он артист. Хотя, может, он так одевается специально, чтобы его не узнавали. Но оголяться, тем более в публичном месте, не стоит. Да и ракурс неудачный: на животе видны шрамы. Но все равно он молодец, следит за собой и не забывает про депиляцию.

Сенчукову критикуют за грудь

Наталья Сенчукова // Фото: Лиля Шарловская

– Наталью Сенчукову я даже не узнала, – продолжает Аника. – Выглядит она очень хорошо. Видно, что следит за собой: стройная и подтянутая. Платье мне очень нравится. Слышала, что ее критикуют за открытую грудь. Это зря: почему бы ее не показать, если она есть?

Крылов надел все лучшее сразу

Сергей Крылов // Фото: автора

– Такое ощущение, что Сергей Крылов надел на фестиваль все лучше сразу, – улыбается Керимова. – Под футболкой, например, видна рубашка! В целом сочетание пляжной моды с классикой смотрится неплохо. Видно, что он молодится. Да и Сочи прорекламировал. Я бы порекомендовала ему поработать с профессиональными стилистами, которые бы сделали его образ еще более гармоничным.

Пиджаки, как у Билык, сейчас в моде

Ирина Билык // Фото: автора

– Ирина Билык приятно удивила, – продолжает дизайнер. – Сейчас очень модны пиджаки мужского кроя: их можно носить, как говорится, «и в пир, и в мир». В сочетании с ботфортами – идеальный вариант. Черный цвет никогда не выходит из моды. Он позволят скрывать недостатки фигуры.

Повалий украшает стеклярус

Таисия Повалий // фото: Global Look Press

– Таисия Повалий выглядит просто шикарно! – считает Аника. – Сейчас очень модной считается ткань стеклярус. Пайетки, блестки – это все в тренде. Чем их больше, тем лучше. Я всегда относилась к ним скептически. Но в этом году запустила коллекцию, сделанную из ткани с кристаллами Сваровски.