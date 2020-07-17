Киркоров попросил у Серебренникова роль Короля Лира, а у Лукашенко – звание

Соскучившийся по сцене и общению и вдохновленный заложенной именной звездой на аллее у Летнего амфитеатра Филипп Киркоров пошёл на открывшемся «Славянском базаре в Витебске» вразнос. То, что от скромности этот артист не умрёт, известно давно, но на этот раз утомлённая карантином звезда отличилась несколько раз довольно дерзкими заявлениями.

Во время церемонии открытия фестиваля действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Киркорову награду, полагающуюся каждому, чья звезда закладывается у амфитеатра. Филипп похвалился, что, взявшись в своё время за продюсирование номера Дмитрия Колдуна, добыл для Белоруссии наивысший пока результат на Евровидении. «Даже Евровидение сдалось – перенеслось», – сделал артист заодно и комплимент фестивалю. Хотя многие по-прежнему сомневаются в том, что «Славянский базар», единственный международный фест Европы, стоило открывать до победы над «короной».

Вспомнил Киркоров и то, что ему была вручена государственная награда Белоруссии – орден Франциска Скорины: «Это было несколько лет назад, и, думаю, что этот орден я заслужил».

– Я родился в СССР, – продолжал Филипп. – И для меня стоять под белорусским флагом и защищать честь страны – все равно что защищать честь и славу своей страны, России. Беларусь и Россия всегда были вместе.

– Не могу сдержать эмоций, – взял ответное слово Лукашенко. – Филипп, конечно же, блестящий актер. Я сегодня попросил соответствующие службы, чтобы дали мне его подробнейшую биографию. Я был поражён тем, что у этого человека, можно сказать, с детства огромное количество разных международных наград. И подумал: ну вот, вручим мы ему еще одну награду, очередную. А потом подумал: нет, не очередную, это международная награда, это душевная славянская награда. Думаю, он её воспримет как самую высокую награду.

– Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы, – перечислил Киркоров свои звания. Сделал многозначительную театральную паузу и выразительно посмотрел на президента.

Судя по всему, артист начал коллекционировать звание народного артиста по странам бывшего СССР. Для коллекции наиболее заметных званий не хватает «народного артиста Белоруссии».

Фото: Роман Родин

Несколькими часами раньше на пресс-конференции Филипп Бедросович обмолвился, что режиссеры приглашают его в основном на роль камео (то есть самого себя), а он мечтает сыграть что-то посерьёзнее – Короля Лира. И намекнул, что был бы не прочь получить такое предложение от Кирилла Серебренникова.

Кроме того, Киркоров порадовал журналистов исповедью про свои хулиганские выходки с женщинами, которую начал почему-то с неоднозначного заявления про радугу. «Я люблю радугу, радужные цвета, – признался артист. – Люблю оранжевый. А к розовому цвету я тогда просто привязался. У всех бывают разные периоды. А вы ж не знаете, почему я тогда сорвался в Кремлёвском дворце. Вы же не знаете, что было накануне! Думаете, легко было после этого приехать к вам (в Витебск. – Прим. Sobesednik.ru) в 2004 году? А я вышел и ещё на майке себе написал «Король ремейков». Меня всегда хотели свергнуть!