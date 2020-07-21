"Пелагее всегда чего-то не хватает": Глызин откровенно о разводе певицы с мужем

Развод Пелагии с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным активно обсуждают в светском обществе. Сейчас супруги пытаются через суд поделить совместно нажитое имущества: шикарный дом в Подмосковье, квартиру в Москве, автомобиль и два машиноместа.

Пелагея даже была вынуждена нанять охрану: девушка всерьез опасается за свою жизнь. А вот Иван Телегин борется с коронавирусом, который подхватил буквально на днях.

Певец Алексей Глызин считает, что построить новую семью после развода Пелагее будет крайне сложно. Потому как она привыкла жить совершенно по другим правилам. Об этом он рассказал корреспонденту Sobesednik.ru на музыкальном фестивале «Славянский базар в Витебске», который завершился в соседней Беларуси.

– Очень сложно понять таких женщин, – вздыхает Алексей. – Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи. Ей всегда будет чего-то не хватать. У меня лично складывается такое ощущение.

По словам Глызина, в шоубизнесе у многих женщин такая же судьба. Известные певицы не привыкли жить с одним партнером долгое время.

– Большая редкость и большое счастье – встретить одного единственного мужчину, с которым ты проживешь до конца дней, – продолжает Глызин. – У большинства женщин звездного уровня всегда не одна пассия. И так продолжается всю жизнь. Они всегда находятся в бесконечном поиске.

Сам Алексей уже давно счастлив во втором браке. Его супруга – Сания Бабий. Они поженились в 1992 году и вот уже 28 лет находятся вместе. Алексей не скрывает: в их жизни случалось разные периоды. Брак едва не распался из-за неверности Глызина.

– Все зависит от женской мудрости, – считает Алексей. – Мы, мужчины, глупые, взбалмошные и противные. И только мудрая женщина может сохранить брак.

В Витебске Глызин пользовался огромным успехом у поклонниц. Молодые девушки так и льнули к артисту, желая получить автограф или совместное фото. Впрочем, ничего лишнего Глызин себе не позволял.