"Волочкова толще меня!": взбешенный Шура набросился на балерину

Певец устроил скандал и прилюдно унизил хрупкую Анастасию

Подзабытый певец Шура на днях «зажигал» на «Славянском базаре в Витебске». В Беларусь певец приехал для участия в традиционном концерте «Золотой хит», который проходит в рамках фестиваля.

То, что артист не в настроении, стало понятно сразу. Журналисты, увидев звезду, попросили его покружиться, чтобы сделать несколько эффектных кадров. Раньше Шура охотно позировал. Но на сей раз отказался.

– Я вам что, Волочкова, чтобы кружиться? – неожиданно разгневался артист.

А немного подумав, заявил: «Худее ее точно!» От собственной шутки Шура остался в восторге и расплылся в улыбке.

Впрочем, журналисты его неожиданный наезд на Волочкову не оценили. Один из присутствующих вступился за балерину. Мол, Настя находится в прекрасной форме: изящная, грациозная и очень стройная. Но это еще больше разозлило артиста.

– Тебе бы еще … (нецензурное слово. – Прим. Sobesednik.ru)! – закричал артист и отказался продолжать общение.

Надо сказать, что перед поездкой в Витебск певец действительно сильно похудел. Вес Шура сбрасывает под присмотром специалистов одной из столичных клиник. В результате за пару месяцев он смог избавиться от нескольких десятков килограммов.

Потеря лишнего веса пошла Шуре на пользу. На сцене он отработал также, как и в былые годы. А свои хиты «Холодная Луна» и «Твори добро» пел вместе с залом. Из Витебска Шура сразу уехал в Москву. Оставаться в Беларуси он не стал.

Что касается Волочковой, то она на хамский выпад певца пока никак не отреагировала.