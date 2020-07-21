Певец Сергей Крылов похудел до неузнаваемости – фото

Артист, которого называли «главным толстяком эстрады», скоро обгонит Максима Фадеева по числу сброшенных килограммов.

Колоритный Сергей Крылов, распевавший про «Стюардессу по имени Жанна», всегда славился своими пышными формами. Артиста не обижало, когда его называли «главным толстяком на эстраде». Бороться с лишним весом до недавнего времени Сергей не собирался. Однако сейчас в жизни 58-летнего певца все изменилось.

Сергей Крылов, 2018 год

На «Славянском базаре в Витебске» Крылов появился обновленным. Зрители, заметив Крылова, едва не теряли дар речи. Сергей заметно постройнел.

– Я сейчас активно занимаюсь спортом, – говорит артист. – Живу в Сочи, в районе Олимпийского парка. И каждый день занимаюсь ходьбой. Прохожу по 10-15 километров. Мне это в кайф!

Результаты работы над собой уже заметны. За последние пару месяцев Крылов сильно исхудал. До результата Макса Фадеева, сбросившего 100 килограммов, конечно, еще далековато. Но если дело пойдет такими темпами, то вскоре Крылов сможет его даже обогнать.

– Я сейчас вешу 108 килограммов, – признается артист. – А раньше – 124 кг и больше. Считайте сами: сбросил около 20 килограммов.

В новом весе Крылову абсолютно комфортно. На «Славянском базаре в Витебске» он выходил на сцену дважды. Сначала выступил на концерте «Золотой хит», а затем – на церемонии закрытия. На сцене он теперь зажигает не хуже молодежи.

– Самоизоляция пошла мне на пользу, – улыбается артист. – Я спал и читал. Мог лечь спать в 5 часов вечера, а в 4 утра проснуться. Мне вообще все равно! Это хорошее состояние. Если бы люди все свои жизни проводили так, как сейчас, то это было бы здорово!