Растолстевшая Анна Семенович объявила голодовку

«Славянский базар в Витебске» открылся в соседней Белоруссии. Музыкальный форум оказался единственным, кто не испугался эпидемии коронавируса.

На церемонии открытия выступили многие звезды, включая Филиппа Киркорова, Олега Митяева, Митю Фомина и Анну Семенович. Последняя приехала в Витебск на поезде.

Встречающие ее на перроне вокзала белорусы отметили, что за время самоизоляции артистка весьма поправилась. Знает об этом и сама Семенович. Поэтому в Витебске она решила съесть на строгую диету.

Анну не прельстили даже знаменитые местные драники в разных вариациях, которые звездные коллеги Семенович уплетали за обе щеки. Певица на обед позволила себе лишь несколько кусочков отварного языка и огурец.

«Голодовка» на настроении певицы никак не сказалась. В Белоруссии Семенович была весьма энергична и постоянно улыбалась. Она охотно общалась с местными жителями и раздавала интервью журналистам.

– Все ушли ужинать, курить кальян, а я держусь. Я решила, что ужинать не буду, сегодня буду стройнеть. Держусь как кремень. Сегодня без ужина. У меня есть груша.

Певица призналась, что выступление на «Славянском базаре в Витебске» ее порадовало. Ведь за три с лишним месяца она успела изрядно соскучиться по сцене.

– Было очень волнительно перед выходом, – рассказала звезда. – Мы уже давно не выступали. Я перед своим выходом так нервничала. У меня аж коленки тряслись. Очень волновалась. Но мы круто спели!

Зрители устроили Семенович, которая спела дуэтом с Митей Фоминым, продолжительные овации. Впрочем, несмотря на теплый прием, задерживаться в Беларуси певица не стала. Уже на следующий день звезда отправилась на поезде в Москву.