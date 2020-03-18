Певица Анна Семенович призналась, что страдает алкоголизмом

В интервью ютуб-блогеру Денису Ковальскому 40-летняя звезда Анна Семенович сделала ряд сенсационных признаний.

Звезда, например, рассказала, что пробовала легкие запрещенные препараты в Амстердаме. Но на этом ее откровения не кончились.

«Я алкоголик, винный алкоголик», – хохоча, уточнила певица. И добавила, что однажды, перебрав текилы, на глазах у всех взасос поцеловалась с теннисисткой Анастасией Мыскиной. Но это была всего лишь шутка. В жизни Анна предпочитает мужчин.

Семенович также дала совет всем женщинам, которые продолжают держаться за изжившие себя отношения с мужчинами – уходить не медля.

– Я умею вовремя уходить и закрывать дверь. Если ты понимаешь, что у тебя отношения с мужчиной исчерпаны, он тебя не вставляет, не штырит, ты его не хочешь сексуально... Ты просто понимаешь, что ты с ним по какой-то привычке или просто из-за страха быть одной, вот тут надо уходить. Потому что протягивая отношения с этим человеком, ты можешь упустить более интересного мужчину. Закрывается одна дверь, но открывается другая!

Анна также призналась, что большая грудь совсем не мешает ей спать, она очень мягкая и уютная. А еще ее бюст, по словам певицы, продлевает мужчинам жизнь. Если они смотрят на грудь Семенович 10-15 минут в день, то «меньше болеют инсультами и инфарктами и живут дольше».

Певица рассказала, что никогда не страдала из-за мужчин и всегда чувствовала себя госпожой в отношениях. Один из ее мужчин даже подарил ей квартиру на юбилей. Но вот замуж ее звали пока только дважды.

– Я очень сильная женщина, и многим мужчинам со мной нелегко, – сказала Анна. – Каждый мой мужчина хотел, чтобы я заканчивала с карьерой, это было всегда. И только недавно я захотела детей, семью. А раньше думала лишь о том, чтобы веселиться и гулять. Залог крепкой семьи – партнерские отношения. Это когда ты умеешь договариваться и находить компромисс со своим партнером. Потому что твой мужчина должен тебя понимать и принимать такой, какая ты есть.

При этом Анна подчеркнула, что нищеброд ей тоже не нужен, потому что он либо глупый, либо он лентяй.

– Трудяга, умный трудяга с чувством юмора. Он всегда заработает деньги на то, чтобы прокормить семью, – обрисовала свой идеал Анна.