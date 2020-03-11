Анна Семенович ужаснула фотографиями обернутого в пакет лица

Певица, которая всего 10 дней назад отметила 40-летие, решила серьезно взяться за свою внешность.

В своем блоге Инстаграм она поделилась секретами красоты с подписчицами, не побоявшись выложить видео с полиэтиленовой маской на лице.

Анна рассказала, что впервые за три последних месяца сделала мезотерапию, уколы для уплотнения и увлажнения кожи, и теперь будет выглядеть, как 18-летняя девушка. Певица не раз говорила, что помимо косметических препаратов, сохранять молодость ей помогает позитивный настрой.

– Вот это вот я, понимаете, намазали меня какой-то мазью, чтобы было не больно, – сказала Анна. – Она, конечно, изверг, – добавила звезда, говоря о своем докторе. – Она говорит: «Терпи!» Я прошу: «Помилуйте!». Она говорит: «Терпи, я сказала! Хочешь быть красивой?!»

Анна посоветовала всем своим поклонницам регулярно делать мезотерапию, не постеснявшись выйти в прямой эфир в тканевой маске после процедуры.

кадр из видео трансляции в инстаграм / @ann_semenovich

– Я вам всем рекомендую, девочки, делать такие укольчики, ну кому уже за тридцать, скажем так, и у кого есть еще шанс выйти за принца. Вот такая вот я буду красивая, хоть и так красивая, но буду еще краше.

Некоторые подписчики не сразу признали певицу в таком необычном виде, но уже на следующий день Семенович выложила фото своего свежего и ухоженного лица.

Также Анна рассказала, что регулярно занимается в тренажерном зале, делая упражнения на ягодицы, пресса и кардио, после чего принимает ванну с морской солью.

После тренировки Семенович обедает гречкой с кусочками брынзы. Именно такие несложные процедуры помогают Анне выглядеть свежо и привлекательно.