Как я ехал в Белоруссию в одном поезде с Семенович и Губерниевым

Специальный фестивальный поезд прибыл из Москвы в Витебск. Корреспондент Sobesednik.ru передает репортаж с перрона.

Накануне дня открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске» с Белорусского вокзала отбыл специальный фестивальный поезд Москва-Витебск. Это первый международный состав с момента закрытия границ России. Российская делегация, в составе которой были Дмитрий Губерниев, Игорь Бутман, Анна Семенович и Митя Фомин, в 6 утра выгрузилась на перроне Витебска.

Железнодорожного маршрута Москва-Витебск не существует. Есть регулярный поезд Москва-Полоцк, который в числе прочих был отменен после объявления карантина из-за пандемии коронавируса. Белорусские проводницы признались, что поезд первый. Состав пришёл в Москву из Белоруссии пустым.

Информация о том, что в Белоруссии пренебрегают мерами по борьбе с «короной», не подтвердилась уже в поезде. Проводницы постоянно были в масках, на входе в вагон висел санитайзер (правда, не обладал специфическим спиртовым запахом – в вагоне шутили, что там святая вода) и везде развешены объявления о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Отдельный вопрос – граница. Граница между Россией и Белоруссией ранее для пассажиров была невидимой: поезда, автобусы, автомобили проезжали линию на карте без остановки. В фестивальный поезд в Смоленске зашли сотрудники российской пограничной службы, проверили паспорта и сверили их со списками. Кого в списках не оказалось – вписали от руки.

С белорусской стороны пограничники поездом не интересовались. Но дирекция фестиваля «Славянский базар» заранее обязала всю российскую делегацию подготовить медицинские справки об отсутствии коронавируса. У журналистского пула россиян все тесты оказались отрицательные. Информации о российской делегации в целом, которая в общей сложности составляет около тысячи человек, нет.

Программа стартующего в четверг «Славянского базара» сильно урезана. Все мероприятия проходят либо в Летнем амфитеатре, либо на специально построенной сцене на улице. По первым впечатлениям от города можно сказать, что жители Витебска носят маски даже чуть чаще, чем москвичи – как в помещениях, так и на улице.