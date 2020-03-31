Александр Лукашенко придумал замену "Евровидению"

В то время, когда все культурные мероприятия почти во всех странах отменяются или откладываются, а границы повсюду закрываются, президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил сроки проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске». Он пройдет с 16 по 20 июля, а участникам и гостям из 73 стран обещан безвизовый въезд. Подготовка идет полным ходом: 21 марта стартовал второй этап продаж билетов на «Славянский базар».

Как известно, конкурс «Евровидение» в Роттердаме Европейский вещательный союз решил в этом году не проводить. Если пандемия кононавируса не помешает планам белорусского президента, «Славянский базар», в основе которого лежит конкурс молодых исполнителей (а также детский конкурс), наверняка будет позиционироваться как альтернатива европейскому телешоу. И, возможно, по примеру спортивных событий, к Белоруссии в мире будет приковано внимания куда больше, чем обычно.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, в которой не прекращен футбольный чемпионат, причем игры проходят в присутствии болельщиков (немногочисленных, впрочем). И это уже вызывает в мире большой резонанс и множество шуток. Российский канал «Матч ТВ» экстренно купил права на трансляцию «Вышэйшей лiги», потому что показывать больше нечего. И смотрят за белорусским футболом не только в России, но и во всех концах света. Например, в Австралии создали мировой фан-клуб футбольного клуба «Слуцк» из одноименного белорусского города. Австралийцев очаровало это название: дело в том, что словом sluts обозначают девушек легкого поведения. Британские фанаты-радикалы шутят в соцсетях, что готовы порвать за «Ислочь», «Белшину» или «Торпедо-БелАЗ».

Смех смехом, но Белоруссия действительно стоит особняком в вопросе отношения к коронавирусу. Правила в стране по сути определяет один человек – президент, в еще большей степени, чем это происходит в России. Александр Лукашенко уже называл историю с Covid-19 психозом, а на днях после хоккейного матча с собственным участием в ответ на вопрос журналистки, не боится ли вирусов, игриво сказал: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

«Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают. И я тоже не вижу. Лучше, чем спорт, особенно этот лед-холодильник, антивирусного лекарства нет», – сказал Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко / Фото: Twitter

С таким особым подходом Лукашенко идет ва-банк, но наверняка рассчитывает выйти из грядущего глобального экономического спада победителем. В истории известны случаи, когда, обойдя стороной мировые катаклизмы, некоторым странам удавалось значительно вырваться вперед. Станет ли Белоруссия Швейцарией или, наоборот, вынуждена будет пережить эпидемиологическую катастрофу из-за легкомысленности президента, покажут уже ближайшие месяцы.