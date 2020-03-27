Лукашенко не намерен отменять День Победы из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отмены празднования 75-летия Дня Победы не будет.

«Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский лидер отметил, что все мероприятия состоятся несмотря на распространение коронавируса в мире. Лукашенко подчеркнул, что они пройдут на высшем уровне.

Динамика распространения болезни в Беларуси; Источник: ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом. При этом ни об одном летальном исходе не сообщалось. 29 человек выздоровели.