Лукашенко отказался эвакуировать уехавших за границу, несмотря на предупреждения

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вопрос эвакуации граждан Республики из южноазиатских стран.

По его мнению, спецрейсы для возвращения белорусов, которые уехали, несмотря на официальные предупреждения, отправлять не нужно: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — объяснил он свою позицию, отметив, что эти случаи единичные и они сами должны согласовывать свой выезд с МИД Беларуси.

Также он предложил не впускать в страну тех, кто пересекает границу с другими государствами, например, воспользовавшись картой поляка: «Бродят-ходят в эту Польшу туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошел туда и сиди там», — передает ИА «БелТА».

Отмечается, что после предупреждений из страны выехали порядка 11 тысяч граждан Республики.