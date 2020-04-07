"Порознь мы не были": Калашникова и Шаляпин снова вместе

Поклонники Анны Калашниковой, которые следят за ее жизнью в Инстаграм, с радостью отмечают: актриса, находясь на самоизоляции, стала больше общаться со своим давним другом Прохором Шаляпиным.

Нынешний молодой человек Анны сейчас находится в другой квартире. Пара решила побыть пока на расстоянии. Значит ли это, что Калашникова и Шаляпин скоро снова будут вместе? Об этом мы решили спросить саму Анну.

Фото: Instagram

– Анна, ваши поклонники решили, что вы с Прохором хотите вновь воссоединиться...

– Наши с Прохором поклонники действительно за нас переживают. Постоянно задают этот вопрос. В одном из эфиров Прохор сказал, что мы и не расставались. Потом он спел песню «Мы снова вместе». Я на это отвечу, что порознь мы не были. Поклонники просят, чтобы мы чаще с ним общались. Открою секрет: у нас с Прохором действительно появились совместные планы. Один из них – записать совместную песню и снять видео. Репетируем по видеосвязи.

– Анна, а где сейчас ваш сын Даниил?

– Он с родителями. Мои мама и папа живут в загородном доме. Пусть ребёнок дышит свежим воздухом, я не могу его сейчас даже никуда повести, а там у нас своя детская площадка. Но в области плохие поставки продуктов, поэтому я заказываю своим родным всё из Москвы.

– Вы как-то рассказывали, что папа построил под домом огромный подвал, где можно будет скрыться на время стихийных бедствий.

– Так и есть. Но это получилось не специально, а спонтанно. И потом, я туда не добегу, а зависну где-то в Москве.

– Как же вы, привыкшая к тусовкам, смирились с карантином, засели дома?

– Прекрасно! Я каждый день выполняю какие-то дела, которые не успевала сделать в другое время. Мои друзья с Рублёвки как жили, так и живут. Многие не сидят дома. Сейчас снова в моду вошли квартирники, где люди проводят время. На дни рождения, правда, никто никого не приглашает. Красоту девочки наводят на дому и даже массажистов на дом заказывают. В сауну сходить нет никаких проблем. Но там пар, которым издревле на Руси лечились. Не говорю о маникюре и педикюре, мастера либо на дом ездят, либо к ним приезжают. Но я маникюр с педикюром сделала ещё до карантина, поэтому пока проблема остро не стоит.

Уколы красоты мне пока вообще незачем делать, а маски и другие процедуры делаю сама. Никуда не хожу и в квартиру никого не зову. Зато есть время оглядеться по сторонам, остановиться на мгновение хотя бы, подумать, как жить дальше. А то всё летала, летала…

– Анна, я знаю, что у вас за плечами не только золотая медаль за окончание школы, но и МГАИ. Никогда не думали, вернуться в свою первую профессию? Ведь на государственной службе всегда стабильнее. В данное время ваш бизнес оказался совсем не актуальным.

– Да, я окончила экономический факультет авиационного института по специальности автоматизированное управление экономическими объектами. Свою преддипломную практику я проходила на заводе МИГ — это название говорит само за себя. Диплом защищала по этому же заводу. Отличный опыт.

Английский мне тоже мой пригодился, когда уезжала в Штаты. Всё верно, школу я окончила с золотой медалью. Училась я в Первой гимназии города Пятигорска, которую оканчивал Сергей Михалков, а потом родители меня перевели во вторую школу, поближе к дому. Она находится в исторической части этого дивного курортного города, неподалёку от места дуэли Михаила Лермонтова, его знаменитого Домика и пятигорских источников. Английский язык и в гимназии, и в школе был прекрасен, поэтому мне не нужен был репетитор. К слову, я летом хочу отправиться на Кавминводы.

Я могла бы без экзаменов поступить в Пятигорский Лингвистический университет, кстати. Там иностранным языкам учат капитально, но отправилась в авиационный. По окончании учёбы решила себя попробовать в другой области. Но сейчас пришла к тому, что буду кое-что менять. Петь я смогу на любой работе. Я же сказала, у нас с Шаляпиным совместные планы. Пути Господни неисповедимы.