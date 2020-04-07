Выпить с Собчак, поесть с Гузеевой: как звезды развлекают поклонников в соцсетях

Длительный карантин заставил многих звезд пересмотреть собственный распорядок дня и начать больше времени уделять соцсетям.

Поклонники знаменитостей переместились в Инстаграм и принялись с удвоенным интересом следить за жизнью кумиров. Появилась возможность совершить виртуальные прогулки по роскошным особнякам Киркорова и Галкина, окунуться в семейную атмосферу Плющенко и Рудковской и даже выпить виски в прямом эфире с самой Собчак! Когда такое было?

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Однако далеко не все публичные люди оказались готовы выдавать по-настоящему интересный контент в эфир. Вне сцены и ток-шоу многие из них оказались довольно скучными и посредственными людьми. Да и их будни, несмотря на наличие роскошных апартаментов и шикарной мебели, как выяснилось, ничем не отличаются от жизни любого из нас.

Пытаясь хоть как-то развлечь публику, многие начали устраивать домашние концерты, делиться рецептами гречки и пирожков, а также делать со своими подписчиками зарядку.

Так, Оксана Федорова помыла окна, Лариса Гузеева приготовила тридцать разных супов, Глюкоза поделилась рецептом витаминного коктейля, Анна Хилькевич прочла книгу, Леся Кафельникова налепила пельменей, а Павел Воля сделал зарядку под руководством жены... Ну чем не шок-контент?!

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

И если в первые несколько дней подобные интернет-развлечения еще хоть как-то радовали народ, то вскоре порядком поднадоели.

Знаменитости быстро выговорились, утолили кулинарный голод и даже устали выпивать в прямых эфирах. А их восторженные возгласы по поводу впервые пожаренной картошки, игры с детьми и приседания на кухне быстро перестали умилять.

Герою скандальных хроник последних дней, рэперу Джигану – и тому быстро наскучило выходить в прямые эфиры и материться. Алена Водонаева перестала ругаться к коллегами, Алексей Панин – устраивать оргии (все же карантин). Всех поглотили сериалы и кухня.

Спасали от скуки только Дана Борисова, которая периодически вспоминала о своем эскортном прошлом и лечила собаку от пневмонии, Ольга Бузова, которая от нечего делать побрила бойфренда наголо, и Семен Слепаков, записавший матерную юмористическую песню о коронавирусе.

Но как бы то ни было, впереди – почти месяц карантина, а надежды на то, что знаменитости нас хоть как-то развлекут, все меньше.