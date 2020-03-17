Певица Глюкоза останется без имени: Максим Фадеев заигрался в кукловода

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не разрешит Наталье Ионовой использовать псевдоним Глюк’oZa. У него другие планы на этот бренд и другая кандидатка. Как и на группу «Серебро».

Новости, поступающие в последнее время из стана Максима Фадеева, говорят о том, что продюсерский подход, рожденный в 90-е, постепенно становится, скажем мягко, странным. Вспомним жесткий конфликт Максима с певицей Наргиз (которая в итоге перекочевала в стан Виктора Дробыша без права исполнять фадеевский репертуар). Теперь вот Глюкоза, один из многолетних и самых успешных его проектов…

Максим Фадеев – один из талантливейших композиторов и продюсеров России. Но то, что он демонстрирует в отношениях с подопечными, иначе как подходом кукловода назвать сложно. Во всяком случае со стороны это выглядит именно так. «Я хозяин, вы марионетки, пластилин, из которого я что-то леплю или не леплю, как захочу», – эта незамысловатая схема в эпоху интернета – анахронизм. Во всяком случае на первом этапе артисты все чаще раскручиваются сами. Продюсеры старой формации теряют свой вес, особенно если продолжают настаивать на принципе вроде «я тебя породил, я тебя и убью».

Максим Фадеев / фото: Instagram

Понятно, что Максим вкладывает в артистов деньги, талант, свои возможности по раскрутке. Артисты подписывают с ним контракты добровольно, но условия зачастую кабальные, регламентирующие даже высказывания в публичном пространстве. Наргиз, помнится, жаловалась, что ей просто перекрывали концерты без объяснения причин, не давали работать.

Наташе Ионовой, возможно для заработка ничего и не нужно: она давно вышла замуж за нефтяного магната Александра Чистякова. Но это вопрос не только материальный. Красиво должно быть не только в наушниках и на видеозаписях, но и за кадром.