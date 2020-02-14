Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова

СМИ взрываются на протяжении всего дня: дочь больной Анастасии Заворотнюк якобы пригласили на ток-шоу Малахова.

Мы обсудили эти новости с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным, который не раз писал о состоянии Анастасии Заворотнюк в своих социальных сетях.

— У Насти сейчас непростое время, в том числе тяжелое финансовое положение, — сетует Разин. — В любом случае, телевизионщики пытаются как-то заманить к себе семью Заворотнюк. В случае семейного скандала у певицы Лолиты Малахов заплатил ее бывшему мужу, который поливал Лолиту грязью на шоу, три миллиона. Меня [Юрий] Шатунов поливал за миллион.

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— Это рейтинги, которые строятся на скандале, — говорит Андрей Разин. — Малахов понимает, где тяжело, где трудно. Каждый мечтает получить Настю. Дочка ее вполне может прийти на передачу за определенную сумму, так как семья сейчас очень сильно загружена в финансовом плане. Петр [Чернышев] практически не работает, отменил множество концертов, гастролей.

Андрей Разин. Фото: Александр Алешкин / "Собеседник"

— Самое достойное в их семье — они не просят ни у кого помощи, как было с Фриске, что потом обернулось скандалом, — считает Андрей Разин. — Не исключаю, что семья Заворотнюк примет вскоре предложение Малахова, ведь компания у него богатая. Для них это — деньги, а для Андрея — рейтинг.

По информации из наших источников, за эфир с Заворотнюк семье актрисы уже предлагают 10 миллионов рублей.