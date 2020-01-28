Актриса с кокаином: искупила или откупилась?

Когда сотрудники ГИБДД на большой дороге ловят с кокаином известную актрису, эта история неприятна во всех отношениях. Во-первых, ты медийная личность и о том, что тебя повязали, сразу же становится известно всей стране. Во-вторых, непонятно, как отмазываться. Выйдешь сухим из воды – все будут тыкать пальцем и спорить о том, за сколько откупилась. Не выйдешь – вообще уедешь в какую-нибудь женскую колонию. Лучше уж пусть тычут.

Со звездой сериала «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой сразу все пошло как-то не так. Сообщали, что повязали девушку. Потом ее пиарщики бросились всё опровергать. Потом появилось видео задержания. Что уж тут дергаться?

История вроде ясна как день, но сама Наталья старалась покрыть ее кокаиновым туманом, руководствуясь принципом «буду все отрицать». Ну это для нас с вами, не для суда. А суд в конце января решил, что актриса таки виновата в хранении наркотиков и наказанием ей будет... 30-тысячный штраф.

Бочкарева за эти месяцы стала тертым калачом и сыграла на опережение: мол, у меня сейчас много ненавистников, и они, конечно, будут раздувать историю о том, как я откупилась.

А что? Именно откупилась. Следователи, которые вели это дело, даже и не отрицали этого. Дознаватель так и сообщил суду: мол, загладила вину переводом денег в благотворительный фонд. А что назвать благотворительным фондом – это уже вопрос десятый.

От Натальи Бочкаревой мы много чего уже слышали. И про злобу вокруг. И что наркотики она не употребляет. Хоть бы впряглась за «лигалайз», обратилась бы к нации с воззванием, что светившие ей три года тюряги за 0,69 г кокса в бардачке – это не вполне адекватное наказание. Светит ведь не только ей – куче людей. А как это дело подбрасывают менты и как их потом отмазывают вполне бесплатно, вам Голунов расскажет.

А сколько разговоров вокруг несчастной израильтянки, которая летела домой через московский аэропорт, а в ее чемодане, отдельно от нее, летели 9 граммов гашиша. Дали 7,5 лет российской колонии и не поперхнулись. Реквизитов благотворительного фонда, наверное, никто не сообщил.

И правильно: ее свободу, кажется, наше государство сейчас продаст гораздо дороже. За подданную активно вступились власти Израиля, и главный российский благотворитель Путин на Земле обетованной аж с ее мамой поехал встречаться – драма похлеще, чем «Счастливы вместе». И что, Бочкарева вступилась за нее? Нет, сдалась системе: каждый сам за себя. Но тогда что же кричать теперь про недоброжелателей? Пафосно выставила на продажу тот самый «Кадиллак» кокаинового цвета: все равно, мол, мировой суд лишил прав. Набивает цену «легендарному» авто через медиа: видимо, тариф на благотворительность для известных актрис нынче совсем не маленький.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Актриса с кокаином».